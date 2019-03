El PP no cree al PSOE con legitimidad para criticar a Díaz al frente de la Alhambra con un alcalde investigado

Granada.- El PP no cree al PSOE con legitimidad para criticar a Díaz a

La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García y el coordinador del grupo municipal 'popular', Juan Antonio Fuentes, han indicado este lunes al PSOE que "no está legitimado" para criticar la propuesta de nombramiento de Rocío Díaz como directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife con un candidato al Ayuntamiento de Granada, el alcalde Francisco Cuenca, investigado por tres supuestos "delitos penales", de "prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas".En una nota de prensa, García ha lamentado que en los últimos años nadie haya explicado "las corruptelas que hemos tenido en este monumento y que se evidencian por ejemplo con la detención de la anterior directora del Patronato"."Nuestros grandes activos turísticos como son la Alhambra y Sierra Nevada han sido manchados y vilipendiados durante años por el PSOE y nunca hemos escuchado la voz de este partido ni tampoco se han tomado medidas para limpiar su imagen", ha agregado.Por su parte, Fuentes ha criticado que el PSOE es "el único partido que se presenta a las elecciones municipales" con un candidato investigado en Granada, y ha reprochado al alcalde que utilice a "perros de presa" para realizar declaraciones en contra de la futura directora mientras él, "que está imputado y que supuestamente vino a levantar alfombras y a abrir ventanas, no ha hecho absolutamente nada".En su intervención, el concejal popular ha recordado la lentitud con la que se desarrollan los nombramientos por concurso público, así "los ocho meses que la ciudad lleva buscando director para el Centro Lorca o la Orquesta Ciudad de Granada mientras el espacio cultural del poeta se encuentra inmerso en una parálisis absoluta y la orquesta asfixiada por las deudas".Así, Fuentes ha defendido el nombramiento de Rocío Díaz para evitar que siga dirigiendo la Alhambra el PSOE y ha explicado que este puesto es elegido por la Consejería de Cultura y ratificado por el Patronato porque así lo recogen los estatutos del complejo monumental.El PP impulsará las modificaciones que sean oportunas en la Alhambra y trabajará para acercar el monumento a los granadinos pero "bajo la batuta del PP y por tanto de Rocío Díaz y no de un dirigente socialista como es Reynaldo Fernández Manzano", ha aseverado el edil.--EUROPA PRESS--