Granada.- El PP insta al Ayuntamiento a tomar medidas urgentes ante el

El Partido Popular ha reprochado al Ayuntamiento y alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), su "pasividad" respecto al cuidado del medio ambiente en la capital y el "deplorable estado" del cauce del Río Monachil a su paso por el Zaidín, por lo que ha pedido medidas urgentes y que cese la "política de brazos cruzados".Así se ha pronunciado el candidato del PP a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, en el transcurso de una visita al barrio, donde los vecinos le han trasladado al candidato su "preocupación por la acumulación de suciedad" y el crecimiento de la vegetación "sin que se preste la más mínima atención", como ha recogido el partido en una nota de prensa.Pérez ha explicado que los vecinos "se han quejado de esta situación" por los problemas que puede ocasionar la acumulación de matorral y suciedad en época de lluvias, y también en verano, puesto que la vegetación se seca y "no es la primera vez que arde".Además, con la llegada de la época estival "proliferan los malos olores" y la presencia de mosquitos, a lo que añade que en algunos tramos "faltan las barandillas de protección", suponiendo "un peligro", especialmente en el caso de menores.En este sentido, ha recordado que el grupo municipal del PP pidió en Pleno su limpieza hace un año y ésta se efectuó, "pero solo en el tramo superior", próximo a la avenida de Dílar, y "desde entonces no han vuelto a intervenir y la situación vuelve a repetirse".Por ello, Pérez ha pedido al alcalde que "no se escude depositando la pelota en el tejado de otras administraciones o entidades" y le ha exigido "que se pongan a trabajar" y, "si necesitan permisos o actuaciones de otras entidades, que sean diligentes para que actúen".A juicio del candidato del PP, "Cuenca tan solo actúa por presión vecinal o porque desde otras formaciones se lo exigen". "Se ha pasado la legislatura haciéndose fotos y tomando decisiones cuando desde el PP le sacamos los colores al evidenciar su manifiesta incompetencia para llevar las riendas de la ciudad", ha remarcado.Además, ha lamentado la suciedad "presente en varias calles" del barrio, con bolsas, papeles, colchones, restos de bebidas o acumulación de excrementos en el suelo, para sentenciar que "no hay un barrio granadino" en el que los vecinos no le hayan trasladado su "preocupación por la falta de limpieza".Por último, ha hecho hincapié en que Cuenca "debería de sonrojarse" cuando habla de la eliminación del botellón porque, "no solo no lo ha hecho, sino que ha favorecido su expansión a todos los barrios", una afirmación para la que ha puesto como ejemplo las pistas ubicadas en la calle Rodríguez de la Fuente, donde "los vecinos ya lo han denunciado en alguna ocasión, pero siguen sin tomarse medidas".--EUROPA PRESS--