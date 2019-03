Granada.- El PP deplora el estado de "abandono" de la villa romana de

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha deplorado el estado de "abandono" de los terrenos que aguardan la villa romana de Ilíberis, situada en la Plaza Rafael Guillén en el barrio del Zaidín, y que se han convertido en "un auténtico campo de matorrales y rastrojos".El Partido Popular ha explicado este domingo en una nota de prensa que la subida de las temperaturas que vive estos días la ciudad ha provocado la proliferación de plantas y que la zona sea "un campo de matorrales", una situación que la concejal del PP en el Ayuntamiento Inmaculada Puche ha descrito para sentenciar que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), "se ha olvidado de la "joya arqueológica que esconden estos terrenos"."El equipo de gobierno socialista ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de retomar estos trabajos para la construcción del parque. Sin embargo, tres meses después desde que se tapó la excavación, los terrenos siguen igual o peor", ha manifestado Puche, quien ha recordado la "falta de seguridad" que marcó las catas el pasado verano cuando un grupo de jóvenes "se intentó llevar parte de una columna".Como ha relatado, los trabajos comenzaron el pasado verano dentro del proyecto dentro de la línea de actuación 'Regeneración integrada de espacios abandonados', dotada a nivel global con un presupuesto de más de un millón de euros dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de Granada 'De tradición a innovación'.Allí, el equipo que trabajaba en los terrenos descubrió que el perímetro y el valor de la villa romana era "mucho mayor" al esperado, por lo que se decidió tapar los restos para redactar un nuevo proyecto que permitiera una segunda excavación, de forma que el pasado noviembre el alcalde de Granada visitó la zona y "aseguró que ese mismo mes se retomarían los trabajos", ha recordado Puche.Sin embargo, "estamos acabando febrero y los trabajos no han comenzado", ha añadido, tras lamentar que con aquella visita a la villa el alcalde "repitió su estrategia habitual de puro marketing". "Acude a los barrios para atender, presuntamente, las demandas de los vecinos. Se hace la foto y no vuelve más", ha reprobado.Ante esta situación, la popular ha exigido a Cuenca "que se tome en serio a los ciudadanos de Granada" y "abandone su particular ruta de las promesas" tras tres años de "paseos por los distritos para lanzar compromisos que nunca llega a cumplir o que llegan demasiado tarde".--EUROPA PRESS--