El PP denuncia los "incumplimientos" de Cuenca para la conversión del

El concejal del PP en Granada Rafael Caracuel ha denunciado este martes los "incumplimientos" del alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, en la habilitación del antiguo botellódromo de la zona de Arabial como espacio de ocio para jóvenes.En una comparecencia de prensa con otros jóvenes del PP, Rafael Caracuel lo ha enmarcado en los "engaños" que, a su juicio, Cuenca ha protagonizado en el área municipal de Juventud en los últimos tres años.El botellódromo se cerró en septiembre de 2016, y, "a pesar de que el gobierno socialista en la capital ha realizado diversas presentaciones de proyectos para anunciar que dicho espacio reabriría con otros usos, hasta el momento no vemos nada", ha señalado Caracuel.El edil 'popular' ha señalado que, el pasado mes de diciembre, el alcalde "avanzaba que, a estas alturas del año, estaría disponible con un fin deportivo pero la realidad es que febrero alcanza su recta final y los jóvenes siguen sin poder disfrutar de dicho espacio".Ha subrayado que su Grupo presentó varias propuestas de uso para dicho espacio, incluso realizó "alegaciones" al proyecto, pero, a día de hoy, "lo único que ha hecho Cuenca es un blanqueo y remarcado las líneas de las pistas deportivas que ya existían".Los jóvenes de Granada "no queremos que lo único que haga sea pintar los bancos de blanco", ha remachado Caracuel, lo cual ha afeado al alcalde y a su concejal de Juventud, Eduardo Castillo, que "lo único que ha hecho es tener un área", a su juicio, "paralizada".Ha agregado que el cierre del recinto de la zona de Arabial en el que estaba permitido beber en la vía pública "no solo no ha erradicado el botellón en Granada, sino que el problema se ha expandido a las distintas plazas y barrios existentes en la ciudad".--EUROPA PRESS--