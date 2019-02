El PP de Motril pide no colocar anuncios electorales en los recorridos procesionales de Semana Santa

Luisa García Chamorro, candidata a la Alcaldía del PP de Motril

La portavoz del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Motril y candidata a la Alcaldía, Luisa García Chamorro, ha pedido al resto de formaciones políticas que concurren a las elecciones generales, convocadas para el 28 de abril, que no coloquen propaganda electoral en los recorridos de los desfiles procesionales de la Semana Santa de esta ciudad de la costa de Granada.En una nota de prensa, Luisa García Chamorro ha explicado que, al coincidir la Semana Santa de Motril con la primera de campaña, hay que articular "un compromiso de todas las formaciones políticas para no colocar cartelería ni propaganda electoral en los recorridos procesionales".Para ello, García Chamorro ha pedido a la alcaldesa de Motril, Flor Almón (PSOE), que convoque a los diferentes portavoces de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 28 de abril al objeto de "acordar" esta medida para "respetar los desfiles procesionales y no enturbiar la Semana Grande de Motril".En este sentido, la dirigente 'popular' ha agradecido a la Agrupación de Cofradías de Motril su esfuerzo y su trabajo durante todo el año para que la Semana Santa "luzca y engrandezca" la ciudad, a la par que ha felicitado a todas las hermandades por su labor y "su compromiso diario" para que la localidad sea "un referente en todos los niveles".--EUROPA PRESS--