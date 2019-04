El PP culpa al alcalde de bloquear la renovación de la flota de autobuses pese a su mal estado

Granada.- El PP culpa al alcalde de bloquear la renovación de la flota

El PP ha culpado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), de bloquear la renovación de la flota de autobuses pese al mal estado de los vehículos y de no haber firmado el Plan de Renovación de Líneas con la empresa adjudicataria del servicio, Transportes Rober.El portavoz del grupo municipal popular, Juan Antonio Fuentes, ha asegurado que el equipo de gobierno local mantiene "paralizada" la firma de dicho Plan de Renovación de Líneas y Autobuses, y que el alcalde pone "excusas" para no renovar la flota, en una rueda de prensa con la edil del PP María Francés.La edil ha hecho hincapié en la absoluta "falta de transparencia" del equipo de gobierno, en esta materia, sobre la base de un documento al que ha tenido acceso el PP tras realizar una pregunta al Pleno al respecto.En concreto, el PP consultó el número de viajeros mensuales que utilizan el transporte público desde la última remodelación acometida en verano, pero "el área de Movilidad solo les ha entregado los datos del mes de octubre."Nos llama la atención la falta de datos de este equipo de gobierno", ha indicado Francés quien ha recordado que octubre no es el mes "más malo" en número de viajeros, que suele tener un repunte por la vuelta a las aulas. Así, la edil cree que la información facilitada es "interesada".Por otra parte, la concejal ha criticado las modificaciones de itinerarios. "Hay viajeros que se montan en el Zaidín pensando que van al centro y acaban en Cervantes", ha detallado Francés quien ha asegurado que el PP no entiende esta remodelación 'vintage' del sistema que "no termina" pues cada semana se producen modificaciones.En la misma rueda de prensa, Juan Antonio Fuentes ha criticado también que el Ayuntamiento "no ha apoyado por primera vez en 26 años" a la Asociación Alcazaba, que cada año organiza el Campeonato Nacional de Policías Locales, con agentes de todo el país, para que dicha cita se celebrara en la capital granadina.--EUROPA PRESS--