La diputada provincial del PP María Merinda Sádaba ha criticado este martes que la "parálisis" en el área de Contratación de la Diputación de Granada está ocasionando "graves perjuicios económicos" en los municipios e "inseguridad jurídica e incertidumbre" en muchos licitadores que concurren con sus ofertas a las licitaciones que publica la institución provincial.Sádaba ha puesto como ejemplo el caso de la residencia Turismo Tropical, "una licitación de obra pública por 4,5 millones" en un proyecto "que no contaba con la licencia de obra porque --según ha agregado-- el presidente de la Diputación pretendía hacer un hotel en un terreno que las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Almuñécar califican como equipamiento social"."Los técnicos no dan el visto bueno a la concesión de la licencia y la Diputación ha desistido de la licitación", lo que para el PP está perjudicando principalmente a los mayores de la provincia. Además, tres de los licitadores que prepararon su oferta para concurrir a ese concurso están reclamando distintos montantes económicos al gobierno de la Diputación por "falta de rigor en los procedimientos de contratación".Otro de los procedimientos que, según el PP, queda "en el aire" es el "contratazo" del servicio de lucha antivectorial, control de plagas y recogida de animales abandonados, por el que muchos ayuntamientos se encuentran con la "incertidumbre" de no saber qué va a pasar con ese servicio.La prestación la tiene la Diputación, pero no existe contrato vigente porque la licitación lleva más de un año en el aire. La licitación se inició en enero de 2018, pero en julio de ese mismo año se para y queda paralizado a falta de informes técnicos, relata la diputada provincial.Según ha explicado, el problema radica en que un servicio que conjuntamente entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos no suponía más de 300.000 euros al año, "a día de hoy la licitación parte de 1,6 millones de euros".--EUROPA PRESS--