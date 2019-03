Granada.- El PP critica la "comprometida" relación entre el alcalde de

El PP de Otura (Granada) ha criticado este lunes la "comprometida" relación entre el alcalde de la localidad, Nazario Montes (PSOE), y un empresario de jamones cuya empresa fue "denunciada" por el Ayuntamiento de este municipio de Granada "por presuntas irregularidades e ilegalidades en las obras de ampliación de la nave donde pretendía instalarse".En una nota de prensa, la presidenta local del PP de Otura, Ana López, ha explicado que las "sospechas" sobre esta "por lo menos extraña" relación surgen el pasado 2 de marzo durante la inauguración de las obras de reforma del colegio El Calvario, cuando, según ha señalado López, "el propio alcalde afirmó que, tanto las obras como el ágape, habían sido financiadas por la empresa jamonera".Según ha señalado López, los vecinos de Otura "merecemos saber por qué la empresa en cuestión se muestra tan generosa invirtiendo tanto dinero en el municipio, ya que ha pagado la rehabilitación del colegio El Calvario, con el correspondiente ágape, y una barredora para la limpieza del municipio, a pesar de que en 2016 fue denunciada ante la Fiscalía por el Ayuntamiento de Otura por posibles delitos de desobediencia y delito medioambiental"."A pesar de estos hechos, ¿la empresa va a dar tanto al pueblo de Otura a cambio de nada?", ha apostillado la presidenta popular, quien ha adelantado que los populares solicitarán el supuesto convenio que el alcalde dice tener con la empresa para justificar tanta "inversión privada" en instalaciones y servicios "públicos".El 12 de abril de 2016, según la información facilitada por el PP, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Otura acordó denunciar ante la Fiscalía a la empresa jamonera por supuestos delitos de desobediencia y delito medioambiental después de que la empresa "acometiera la ampliación de la nave industrial donde pretendía instalarse sin la preceptiva licencia urbanística y sin contar con los permisos técnicos pertinentes, como así se le advirtió en numerosas ocasiones a lo largo del año 2015"."Lo curioso es que Nazario Montes se ausentó de esta Junta de Gobierno y no votó a favor de la denuncia ante la Fiscalía, lo que quizás lo exonera a ojos de la empresa", ha planteado Ana López, para quien hay muchas preguntas "sin responder", como "saber si finalmente se interpuso la denuncia o si ha sido abonada la multa coercitiva interpuesta al promotor de las obras sin licencia".Por su parte, el vicesecretario de Política Electoral del PP, Francisco Rodríguez, se ha preguntado "quién da dinero a cambio de nada", respecto de la "inversión económica" hecha por la empresa de jamones en las instalaciones del colegio El Calvario."Jamás he visto que una empresa regale dinero, para empezar porque las empresas no están para regalar dinero, y el procedimiento administrativo legal en cualquier ayuntamiento o administración es otorgar licencia a una empresa que así lo solicita y cobrarle el preceptivo importe, o adjudicar un servicio a una empresa a través de un concurso público en base a unos pliegos administrativos", ha señalado.Rodríguez ha señalado que la "relación" de Nazario Montes con la empresa de jamones ya quedó en entredicho cuando salieron a la luz varios correos electrónicos en los que el alcalde socialista "informaba" a la empresa de los nombres de aquellas personas "aptas para ser contratadas".--EUROPA PRESS--