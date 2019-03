Rueda de prensa de los concejales del PP María Francés y Juan Antonio

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada María Francés ha mostrado su "sorpresa" y criticado al alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), por su "absoluta improvisación" ante la activación de un protocolo de emergencias que reduce la velocidad a 30 kilómetros por hora en la ciudad ante el episodio de alta contaminación registrado en los últimos días.Aunque la concejal ha afirmado este sábado en una nota de prensa estar de acuerdo con que se tomen medidas para mejorar la calidad del aire, a su juicio, "éstas no pueden ser fruto de la política de titulares a la que nos tiene acostumbrados el equipo de Gobierno socialista".Como ha relatado, la ciudad lleva una semana de episodios de alta contaminación y, "de repente", el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, "se ha sacado de la chistera este plan en pleno puente", cuando muchos granadinos no están en Granada, por lo que se ha cuestionado cómo va a informar el área de Medio Ambiente a los conductores de la velocidad máxima permitida o hasta cuándo se mantendrá este protocolo.Francés ha indicado que cuando se hizo pública la activación del dispositivo la información sólo estaba disponible en algunos medios de comunicación y que en los perfiles oficiales de Policía Local de Granada o del área de Movilidad "no había ni rastro" de esta restricción de la velocidad aplicada a todas las calles de la ciudad, como "tampoco aparecía" en la sección dedicada a la Información de la Calidad del Aire de la web municipal."Los granadinos se merecen una explicación", ha afirmado la popular, que también se ha preguntado cómo se va a supervisar el cumplimiento, si se van a realizar controles de velocidad, o si se multará a los infractores."El alcalde funciona a golpe de titulares vacíos que no se traducen en una mejora real de la ciudad. ¿Qué será lo próximo? ¿Cortar repentinamente el acceso al centro al estilo Madrid Central?", ha añadido, para posteriormente exigir una campaña informativa de las políticas medioambientales del Ayuntamiento de Granada.--EUROPA PRESS--