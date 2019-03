Inmaculada Hernández

La portavoz adjunta del grupo popular en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha opinado que las cuentas presentadas por el presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), para el año 2019 son "el reflejo del fracaso socialista y la parálisis en la institución provincial".Ha tachado además a los diputados socialistas de ser "incapaces de planificar, coordinar personas ni proyectos, ni equipos" y de "vender humo".Hernández afirma "que han sido muchas las ocasiones en las que el PP ha tendido la mano a Entrena para elaborar un proyecto de presupuestos para Granada real" y que los once diputados del PP más los once del PSOE "pueden desatascar el atranque que soporta la Diputación, porque no es tiempo de crispación".Respecto a la valoración de su mandato y a los grandes "logros" que José Entrena dice haber conseguido, Inmaculada Hernández ha criticado que se "venda" el Bankia Bus como algo "meritorio", cuando "solo demuestra que Entrena ha permitido que los bancos hagan su negocio y que cierren sucursales en comarcas y pueblos de la provincia de Granada"."De chiste nos parece también que venda como un logro personal el reciclaje de 1.500 toneladas de vidrio, cuando en todo caso el tanto se lo debería apuntar la empresa privada que explota la planta de reciclaje de Alhendín, planta que lleva años funcionando con mucho éxito, antes de que José Entrena llegara siquiera a la Diputación", ha ironizado.Junto a ello, Hernández considera "grotesco" que el presidente de la Diputación "utilice" la figura del poeta García Lorca cuando, según afirma, es el "único responsable" de la "desaparición" del teatro de La Barraca en los pueblos, que fue eliminado "de un plumazo" solo porque "lo puso en marcha el PP".--EUROPA PRESS--