El portavoz del PP en la Diputación, José Robles

El PP ha criticado el "retraso" del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), en la tramitación ante la Junta de Andalucía del acuerdo del Pleno provincial en que se insta a la Administración autonómica "que depure responsabilidades políticas y patrimoniales" respecto de la sentencia millonaria por el caso Nevada."Lo que se firma en un día, el presidente socialista tardó 54, con el único fin de que la patata caliente no recayera en su compañera de partido, Susana Díaz, sino en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, ha indicado en una nota de prensa el portavoz del grupo 'popular' en la Diputación, José Robles.Para Robles, este "retraso" no es "casual" y ha acusado a Entrena de seguir "poniendo piedras en el camino" para que no se esclarezca "la responsabilidad que el PSOE tuvo en las numerosas irregularidades" del centro Nevada, en Armilla, durante su construcción y que "van a acarrear a los granadinos pagar la friolera de 200 millones de euros a un promotor privado"."Entrena no quiere que se depuren responsabilidades en el PSOE y que dos de sus cargos más cercanos, como son Teresa Jiménez y Pedro Fernández, tengan que dar explicaciones por el papel que tuvieron, ella como delegada del Gobierno y él como delegado de Obras Públicas, en las licencias de construcción del centro comercial Nevada", ha censurado el diputado del PP.--EUROPA PRESS--