El Pleno aprueba la propuesta para compensar la subida del IBI, que permite seguir negociando el presupuesto

Pleno del Ayuntamiento de Granada, reunido para aprobar una ordenanza

El Pleno municipal, reunido este viernes de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Granada, ha aprobado la propuesta del equipo de gobierno local, del PSOE, para una bajada generalizada del tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el tres por ciento, que compensará la subida por la actualización de la revisión catastral por el Ejecutivo central, y que abre la puerta a seguir negociando unos nuevos presupuestos en la ciudad para este año.La propuesta ha salido adelante con 12 votos a favor, los socialistas y los de Vamos Granada, Izquierda Unida y la concejal no adscrita, Pilar Rivas, y 15 abstenciones de Partido Popular y Ciudadanos.Se trata de una alegación presentada por el propio equipo de gobierno local a su proyecto de ordenanzas fiscales para 2019 en el que, además de la compensación de la subida para los vecinos, plantea una disminución de hasta el cinco por ciento del tipo diferencial del IBI para 8.200 pequeñas y medianas empresas de la ciudad. La propuesta incluye, por otro lado, un incremento del uno por ciento a 502 grandes compañías empresariales.La propuesta, incluida en la modificación de una ordenanza fiscal para este año, ha llegado a la sesión plenaria después de que, el pasado martes, la Comisión de Economía del Ayuntamiento, reunida también de forma extraordinaria, la aprobara, con la abstención de PP y Ciudadanos.El concejal de Economía y portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, ha agradecido a los grupos "el apoyo a la ciudad", en lo que ha señalado que significa la "primera bajada del tipo del IBI en la ciudad en los últimos 30 o 40 años". Ello "permite que podamos seguir hablando de que este Ayuntamiento pueda contar con un presupuesto" para este ejercicio, cuando, hasta el momento, sigue funcionando prorrogado el de 2015.Oliver ha reseñado también que el Ayuntamiento tendrá que pedir una nueva ponencia de valores catastrales al Gobierno y lo hará "de forma unánime", por lo cual también ha mostrado su agradecimiento a los partidos.PP: ABSTENCIÓN COMO "ÚLTIMO AVISO"El edil del PP Francisco Ledesma ha señalado la importancia de "no obstaculizar" el expediente aprobado este viernes. "Tenga esta abstención como último aviso" para negociar un presupuesto, ha aseverado Ledesma, que ha recordado la propuesta de mano tendida que hizo su formación para la aprobación de unas cuentas municipales en 2019.Lo ha realizado pese a lo que Ledesma, que ha criticado la subida del IBI para las grandes empresas, ha considerado una "política trilera" en la negociación de las ordenanzas fiscales de este ejercicio.En la misma línea, el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha criticado que la propuesta aprobada es "bicolor", naranja, después de que su formación haya pedido durante tres años la compensación de la subida del IBI; y morada, por la subida a las empresas, en tanto en cuanto ha considerado que el alcalde se ha vuelto "comunista".Por Vamos Granada, Marta Gutiérrez ha señalado que "lo que perjudica a las grandes empresas es la ruina de la ciudad" provocada, ha mantenido, por las políticas del PP al frente del Ayuntamiento, que ha "mantenido" el PSOE. La clave, en opinión de Luis de Haro, es que lo aprobado este viernes "beneficia a la mayor parte de la población".El portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, ha reseñado la importancia del mantenimiento de los servicios públicos, que "igualan a todos", y ha defendido en que "los impuestos no puede ser que se ceben con los mismos siempre", y la lucha contra el fraude fiscal.--EUROPA PRESS--