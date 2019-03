El Parque de las Ciencias colabora con Google en la mayor exposición en línea sobre inventos

Granada.- El Parque de las Ciencias colabora con Google en la mayor ex

El Parque de las Ciencias de Granada colabora con Google en la exposición en línea más grande sobre inventos y descubrimientos que jamás se haya confeccionado, en la que se reúnen colecciones, historias y conocimientos de más de 110 instituciones de renombre en 23 países, incluido el museo granadino.Se trata del proyecto 'Once Upon a Try', que ha sido lanzado este miércoles por Google Arts & Culture y permite a cualquier persona explorar más de 350 exposiciones interactivas que rinden homenaje a los grandes avances en ciencia y tecnología de la humanidad, a los visionarios que dieron forma a nuestro mundo, así como las historias de fracasos épicos y casualidades afortunadas.'Once Upon A Try' también permite al usuario sumergirse en Street View para recorrer los lugares de grandes descubrimientos, desde las profundidades subterráneas dentro del Gran Colisionador de Hadrones hasta lo más alto a bordo de la Estación Espacial Internacional.También, acercarse a más de 200.000 artefactos en alta definición, incluyendo el primer mapa registrado de América que data de 1508 o las cartas de Albert Einstein, nunca antes publicadas en línea.El Parque de las Ciencias participa en este proyecto con varias exposiciones que muestran cómo los avances de la ciencia han sido impulsores del desarrollo en las sociedades del Mediterráneo y del sur de Europa.En una de ellas se hace un repaso a través de reconstrucciones, reproducciones y maquetas que reflejan el conocimiento que los árabes introdujeron en la Península Ibérica en el siglo VIII, y que fueron perfeccionando para lograr grandes avances en campos como la astronomía, las matemáticas o la medicina.Otra de las muestras cuenta, partiendo de diferentes piezas de patrimonio industrial, cómo la máquina de vapor supuso un enorme cambio en la industria azucarera, de gran importancia en el sur de España.Una tercera se centra en la innovación en la producción de aceite de oliva y otra recorre a través de diferentes técnicas descubiertas, desde el papel maché a la plastinación, cómo han evolucionado los modelos anatómicos necesarios para la enseñanza de la Anatomía.Entre las piezas que componen estas exposiciones se encuentra 'El fumador', un cuerpo humano real y plastinado en los inicios del siglo XXI. También, el 'Reloj de Candela', un instrumento del siglo XIV para medir las horas del día, y una máquina de vapor de 1901 de la azucarera de San Isidro.--EUROPA PRESS--