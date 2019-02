El Juzgado archiva la denuncia por daños presentada por el Granada C.F.

Edificio judicial de La Caleta

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia por daños que presentó el Granada Club de Fútbol al constatar que "no existe autor conocido de los hechos" investigados.Este archivo se suma al sobreseimiento de las diligencias decretado por el Juzgado de Instrucción 7 de la capital por la localización de cámaras de grabación en las instalaciones del club y por un presunto caso de corrupción.En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha decretado ahora el sobreseimiento de las actuaciones por la denuncia por daños que hizo el club y su archivo, lo que ha contado con el visto bueno de la Fiscalía de Granada.El Juzgado de Instrucción 7 de Granada acordó el pasado enero el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por el Granada CF a raíz de la presencia de cámaras de grabación en sus instalaciones deportivas y administrativas al concluir que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".Así, en un auto fechado el 16 de enero, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, tanto en la causa referida a las cámaras de grabación como a un presunto caso de corrupción.El auto fue notificado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular que representa al Granada CF, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).El juzgado instructor basó la decisión de archivo de la causa en el amplio informe elaborado por la policía, en la circunstancia de que no se encontraron cámaras en zonas privadas y de que ya existe una causa abierta por un presunto caso de corrupción en la Audiencia Nacional en relación con los anteriores dirigentes del Granada.Mientras en el Juzgado de Instrucción 7 habían recaído dos piezas de la demanda presentada por el Granada CF, el presunto caso de espionaje y un presunto caso de corrupción, en el Juzgado de Instrucción 1 recayó esta tercera pieza por un presunto delito de daños.--EUROPA PRESS--