El grupo granadino Jacaranda11 participa en la 17 Bienal de Teatro ONCE

El grupo de Granada Jacaranda11, compuesto en su mayoría por actrices con discapacidad visual, participará en la 17 Bienal de Teatro ONCE, que se celebrará entre el 27 y el 30 de marzo por diferentes escenarios de Extremadura.Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, Jacaranda11 pondrá en escena su montaje "El C___ de la Bernarda" el 29 de marzo, en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Se trata de una adaptación realizada por la directora del grupo, Carmen Ruiz, sobre la obra 'La casa de Bernarda Alba' de Federico García Lorca.En 'El C___ de la Bernarda', la tragedia de Lorca, tratada en tono de comedia o a través del trabajo de expresión corporal y de construcción de personaje lleva a la historia de Bernarda, "mujer de férreo carácter que, a causa del luto de su segundo marido, pretende encerrar a sus cinco hijas durante ocho años".Jacaranda11 nace en febrero de 2013, en Granada, constituida por mujeres ciegas o con discapacidad visual grave en más del 64 por ciento, movidas por un afán de superación y una gran afición al teatro. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro Aficionado Ars Mediterránea 2016 en la modalidad de clásico.Han representado 'Nueve mujeres y media', adaptación de 'Ocho mujeres', de Robert Thomas; 'Cuatro corazones en paro y retroceso', adaptación de 'Cuatro corazones con freno y marcha atrás', de Jardiel Poncela; 'El burgués gentil hombre', de Molière; y 'Las comadres', adaptación de 'Las cuñadas', de Michel Tremblay.Con sede en Mérida, la bienal, que será inaugurada en Cáceres y clausurada en Badajoz, llegará, además, hasta Plasencia, Almendralejo, Montijo, Villanueva de la Serena, Llerena, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Puebla de la Calzada, Olivenza, Jerez de los Caballeros y Zafra.La organización de la bienal cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura y los diferentes Ayuntamientos y salas de teatro donde se desarrollará. Asimismo, el cupón de la ONCE del 30 de marzo, correspondiente al sorteo del Sueldazo del Fin de Semana, llevará la imagen de la 17 Bienal de Teatro.--EUROPA PRESS--