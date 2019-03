El Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de diversificar las fuentes de oferta en España

Granada.- El Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de

El Foro de la Economía del Agua ha advertido este martes en Granada de que la gestión sostenible del agua España pasa necesariamente por diversificar las fuentes de oferta, con opciones como la desalación o la reutilización de residuales.Se trata de convertirlas en aguas regeneradas, nutrientes y fuentes de energía, ha informado la organización, que ha incidido en que esto ya está logrando la ciudad de Granada, que ha sido premiada por ello por Naciones Unidas.En este sentido, la OCDE estudia como caso de éxito el modelo de economía circular implementado en el área metropolitana de Granada al objeto de que pueda ser un modelo que se lleve a otras zonas del mundo.El evento ha contado con la intervención del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, representantes de la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica, así como con expertos nacionales e internacionales.Cuenca ha señalado que "no es casualidad que este foro de carácter internacional se celebre en Granada", ya que, en su opinión la ciudad es un "modelo de éxito" en la gestión del agua en un espacio urbano en la que se ha logrado la autosuficiencia energética."Ahora mismo somos el referente a nivel mundial en el marco de la economía circular en la gestión del agua", pues "hemos sido capaces de transformar lo que era una depuradora para convertirla en una biofactoría, en la que hemos logrado el residuo cero y la reutilización del cien por cien del agua tratada", ha explicado Cuenca.El foro ha contado con el ex presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón y con Octavi Quintana, director de la Fundación Prima (Partnershipo for Research an Innovation in the Mediterranean Area), organismo auspiciado por la Comisión Europea.Otro de los puntos clave que se abordan, es la garantía en la prestación de servicios urbanos del agua, con una especial referencia al saneamiento, y sobre el que han reflexionado en profundidad los catedráticos de Derecho Administrativo Estanislao Arana y José Esteve.--EUROPA PRESS--