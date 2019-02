El colegio 'Federico García Lorca' gana el 'First LEGO League' con una idea para evitar basura en el espacio

Granada.- El colegio 'Federico García Lorca' gana el 'First LEGO Leagu

El equipo 'Los platillos giratorios' del colegio público 'Federico García Lorca' del municipio de Güevéjar (Granada), ha logrado el primer puesto de la fase provincial del Torneo 'First LEGO League' (FLL), con una idea para evitar basura en el espacio.El ganador, junto al segundo clasificado, 'Esco rick' del Colegio 'Los Escolapios' de la capital, acceden directamente a la fase nacional FLL, un programa que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes y cuya final se celebrará en marzo en Tenerife, según ha concretado en una nota de prensa la Consejería de Economía, Conocimiento, Ciencias y Universidad.En cada convocatoria, a través de un nuevo desafío relacionado con una temática o problemática actual, FLL propone a los equipos participantes descubrir la diversión y la emoción por la ciencia y la tecnología. En esta edición, la octava en Granada, se trataba de identificar un problema físico o social con el que se puede enfrentar el ser humano durante una exploración espacial de larga duración dentro del sistema solar.Para ello, los equipos han desarrollado dos actividades principales, un proyecto científico, con el que deben usar su creatividad para diseñar una solución innovadora que resuelva el problema planteado, y el diseño y la programación de un robot que debe superar una serie de misiones de manera autónoma en un tiempo limitado.El Torneo local, auspiciado por la Consejería, la Fundación Scentia y Vodafone, ha tenido lugar en el paraninfo universitario del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). En él han participado 235 jóvenes, integrantes de quince equipos en el desafío 'Into orbit', y de cinco equipos en el reto 'Mission moon', que han contado con el apoyo de más de un centenar de personas entre docentes-entrenadores y voluntarios.Como ha explicado la Consejería, en el desafío 'Into orbit' los jóvenes de entre diez y 16 años han explorado el espacio, mientras en 'Mission moon', para chavales de entre seis y nueve años, han tenido que diseñar una base lunar provista de un cohete y mostrar sus ideas a través de un poster ilustrativo.Así pues, el proyecto ganador del equipo 'Los platillos giratorios' consiste en el uso de bolsas de basura solubles en agua para las estaciones y naves espaciales.La Consejería ha defendido la utilizada de FFLL ya que, además de subrayar los valores de creatividad, ingenio y diversión, "se persigue impulsar las materias STEM" --acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas--, porque "es uno de los objetivos fundamentales de la agenda educativa a nivel mundial".Como ha defendido, estas competencias son "clave" para fomentar "una economía competitiva que dé respuesta a los retos reales de la sociedad", basada en el conocimiento, respetuosa con el medio ambiente y socialmente inclusiva.--EUROPA PRESS--