El Circuito Provincial de Atletismo en Pista Núñez Blanca reunirá a más de 400 atletas

La XIX edición del Circuito Provincial de Atletismo en Pista Núñez Blanca, organizado por los ayuntamientos de Almuñécar y Guadix, el Estadio de la Juventud, con la colaboración de la Diputación de Granada y la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Atletismo, comenzará el 23 de marzo y reunirá a más de 400 atletas.El objetivo de estas pruebas de atletismo es posibilitar y promocionar la práctica de esta modalidad deportiva en el ámbito del deporte base. El circuito consta de dos pruebas y una final, programadas el 23 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, que se dividen en velocidad, longitud, peso, fondo y marcha, cada una adecuada a la categoría correspondiente a cada participante.Las sedes serán el Estadio de la Juventud de Granada, la pista de atletismo de Almuñécar y la de Guadix, según informa en una nota la Diputación.Pueden participar en el circuito todos los ciudadanos de la provincia de las categorías Sub 8 (Prebenjamín), Sub 10 (Benjamín), Sub 12 (Alevín), Sub 14 (Infantil) y Sub 16 (Cadete), que estén o no federados y que cumplan los requisitos de la convocatoria.El precio de inscripción será de 5 euros por atleta para todo el circuito, y podrán realizarse a través de la web www.fedatletismoandaluz.net hasta las 14,00 horas del lunes anterior a cada prueba.A la presentación de esta nueva edición han asistido la diputada de Deportes y Administración Electrónica, Purificación López, el delegado de la Federación Andaluza de Atletismo, Pedro Santamaría, y el director del Estadio de la Juventud, Alejandro Camps, entre otros.--EUROPA PRESS--