El Ayuntamiento retoma las subvenciones para proyectos sociales por valor de 110.000 euros

El Ayuntamiento de Granada ha retomado las subvenciones para proyectos sociales por valor de 110.000 euros, destacando la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, que para su concesión se aplican "criterios técnicos y de utilidad para la ciudadanía".Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa tras la presentación de la convocatoria, se han establecido cuatro ámbitos de actuación referidos a accesibilidad, zonas desfavorecidas, respuestas habitacionales y otro apartado que complementa las intervenciones y objetivos generales."No hemos sacado café para todos, sino que lo hacemos con un criterio técnico y útil para la ciudadanía", ha señalado la concejal de Derechos Sociales.Otra de las condiciones de la convocatoria establece que cada entidad o asociación podrá presentar un único proyecto y sólo en uno de los cuatro ámbitos previstos. Además, la subvención concedida por el Ayuntamiento en ningún caso superará los 8.000 euros por proyecto.Se trata de "evitar duplicidades e invertir en aspectos prioritarios para la ciudad de Granada, ámbitos a los que no llegamos y donde es necesario el apoyo de entidades sociales", ha explicado Jemi Sánchez.Con un presupuesto de 20.000 euros, el Ayuntamiento subvenciona proyectos dirigidos a garantizar el acceso de todas las personas en igualdad de condiciones a los servicios básicos; el segundo ámbito se adapta a la Estrategia Andaluza para la Cohesión Social y al Plan de Inclusión de Zonas Desfavorecidas del Consistorio, y recibe 50.000 euros de ayuda.En este caso, los proyectos subvencionados deben responder a los ejes del "desarrollo sostenible, el bienestar y la cohesión social, la mejora del hábitat y la convivencia y el trabajo en red", ha concretado Sánchez."Además, se hará especial hincapié en el trabajo por y para la infancia en riesgo de exclusión social, así como con aquellos colectivos especialmente vulnerables, que sean objetivo y competencia de la Concejalía de Derechos Sociales", ha añadido.Los otros dos ámbitos establecidos --cada uno de ellos subvencionado con 20.000 euros-- hacen referencia a las respuestas habitacionales, sobre todo para personas en situación de riesgo o exclusión social; y a proyectos que complementan las Intervenciones y Objetivos generales que se están llevando a cabo desde el área municipal de Derechos Sociales y que no se han visto incluidos en los tres ámbitos anteriores.Para poder acceder a estas ayudas, las entidades concurrentes no deben tener ánimo de lucro ni recibir financiación municipal para el mismo programa, tienen que tener su sede en la ciudad de Granada desde un año antes de la finalización del plazo de solicitud y deben incluir entre sus fines la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad o de exclusión.Además, es imprescindible que haya presentado justificación de las subvenciones anteriores recibidas y que estén al corriente de obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.El Consistorio ha retomado estas ayudas, cuya convocatoria se hizo por última vez en el año 2015, una vez que ha concluido el pago de los compromisos que habían quedado pendientes de abono.--EUROPA PRESS--