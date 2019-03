El Ayuntamiento pide a la Junta que ponga en marcha el parking subterráneo del metro en el Camino de Ronda

Granada.- El Ayuntamiento pide a la Junta que ponga en marcha el parki

El Ayuntamiento de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía que ponga en funcionamiento el aparcamiento subterráneo del metro en el Camino de Ronda, al ser una infraestructura "básica y fundamental" para los vecinos de la zona, que demandan un parking para residentes.Se trata, según ha indicado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), en una visita a la zona, de que la administración autonómica, "en el menor tiempo posible, inicie el proceso administrativo" para la puesta en funcionamiento de este parking, ya que "la mayoría de los edificios de la zona no tienen plazas de aparcamiento".Acompañado por el presidente de la Asociación de Vecinos de Camino de Ronda, José Vargas, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento "traslada esta petición desde la lealtad, el consenso y la colaboración institucional" para que los vecinos "tengan 450 plazas a disposición de los residentes".En este sentido, Cuenca ha incidido en que la infraestructura "está prácticamente terminada" y que, "incluso, hay un proyecto que está totalmente definido, con dos plantas de parking".Ha recordado, además, que el Pleno del Ayuntamiento aprobó en noviembre de 2018 una moción "a iniciativa del Partido Popular" en la que se acordaba instar al Gobierno andaluz a que pusiera en marcha esta infraestructura."Nosotros le dimos traslado justo después de aprobarse, pero han pasado unos meses en los que no hemos tenido respuesta, y por eso volvemos a instar a la Junta para que en el menor tiempo posible inicie el proceso administrativo para la puesta en funcionamiento de este parking", ha agregado.El alcalde ha asegurado también que, "por parte del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento, no se había iniciado ningún trámite de forma coordinada con la Junta de Andalucía"."De hecho, nosotros mantuvimos reuniones a finales de 2007 y principios de 2018 con el ente de gestión del metropolitano, en las que incidimos en la necesidad que tiene el Camino de Ronda de este parking, ya que es una demanda de toda esta zona", ha explicado Francisco Cuenca.El nuevo aparcamiento, con capacidad para casi 450 vehículos, se encuentra proyectado en los dos niveles superiores del túnel del metro que discurre entre las estaciones de Méndez Núñez y Recogidas, en el Camino de Ronda.--EUROPA PRESS--