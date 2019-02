El Ayuntamiento distingue a las empresas que apuestan por la conciliación laboral

Presentación de los premios Granada Concilia

El Ayuntamiento ha constituido, en el marco de su quinto Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el galardón Granada Concilia con el que reconoce a las empresas de la ciudad que apuestan por una conciliación laboral dirigida a socializar en valores igualitarios "reales y efectivos".Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota después de que la concejal de Presidencia, Empleo, Emprendimiento e Igualdad de Granada, Ana Muñoz, haya dado a conocer en rueda de prensa que los galardones han recaído en su primera edición en Verbena Baila --modalidad de empresas con hasta diez trabajadores-- y Óptica Claravisión, en sociedades de entre once y 49 empleados.Tras aclarar que las dos modalidades del premio se han establecido atendiendo "a la realidad del tejido empresarial granadino", la edil se ha mostrado convencida de que el galardón servirá para visibilizar "la necesidad de implantar medidas de conciliación laboral y familiar", a la vez que ha recordado que "la corresponsabilidad social es una cuestión no sólo de hombres y mujeres, sino también de las administraciones, el empresariado y la ciudadanía".Los galardonados, cuyo premio, consistente en mil euros y una placa distintiva, será entregado el próximo 8 de febrero en el Salón de Plenos a las 12,00 horas, se han convertido, tal y como ha destacado Muñoz, en "ejemplo de empresas que contribuyen a la necesaria promoción e la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo".Entre los méritos reconocidos, ambas firmas destacan por su apuesta por el teletrabajo, la asistencia no presencial a reuniones, la presencia de mujeres en los órganos de gobierno y dirección, la flexibilidad horaria con intensidad en los turnos de mañana para respetar la conciliación y la aplicación del lenguaje no sexista.--EUROPA PRESS--