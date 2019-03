El Ayuntamiento de Otura, en el área metropolitana de Granada, ha defendido la legalidad y los beneficios para el municipio de las inversiones que está llevando a cabo una empresa de jamones instalada en la localidad, y que son fruto de un acuerdo al que llegó el Consistorio con dicha mercantil para "resolver las consecuencias derivadas de la desidia del anterior equipo de gobierno, del PP".En una nota de prensa, el alcalde de Otura, Nazario Montes (PSOE), ha explicado que, cuando su partido llegó al gobierno municipal, esta empresa no contaba con todas las licencias preceptivas para ampliar sus instalaciones por lo que, de inmediato, procedió a solicitar las oportunas licencias, así como a conectarse a los sistemas generales de la localidad.Por ello, Montes ha acusado al PP de la localidad, tras unas declaraciones realizadas al respecto este pasado lunes, de "generar incertidumbre por mero interés electoralista", y ha lamentado que "la derecha muestre su rechazo a que se produzcan inversiones en el municipio que contribuyan a su mejora y desarrollo socioeconómico".De este modo, ha censurado la actitud de los dirigentes populares para "intentar sacar rédito partidista sobre asuntos que se aclararon en su día e inventando líos donde no los hay".A este respecto, las investigaciones judiciales iniciadas para aclarar la situación fueron archivadas, ha señalado Nazario Montes, para quien, después de cuatro años, "el PP pretende ahora mediante su particular campaña preelectoral recuperar el tiempo perdido de una manera soez y torticera".Ha defendido que su equipo de gobierno "ha trabajado desde el primer día que llegó al Ayuntamiento por limpiar la imagen de Otura, relacionada años atrás --durante sucesivos mandatos del PP-- con la corrupción y las prácticas ilegales".Este pasado lunes, la presidenta local del PP de Otura, Ana López, valoró las "sospechas" sobre la "por lo menos extraña" relación entre el Ayuntamiento y el empresario, después de que, el pasado 2 de marzo, durante la inauguración de las obras de reforma del colegio El Calvario, "el propio alcalde afirmó que, tanto las obras como el ágape, habían sido financiadas por la empresa jamonera".--EUROPA PRESS--