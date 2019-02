El Ayuntamiento de Lanjarón anima a los vecinos a presentar alegaciones al proyecto de torres eléctricas

El Ayuntamiento de Lanjarón anima a los vecinos a presentar alegacione

El Ayuntamiento de Lanjarón, en la Alpujarra de Granada, ha puesto los planes y referencias catastrales relativos al proyecto de torres eléctricas del tramo El Fargue - Benahadux a disposición de los vecinos, que pueden presentar alegaciones desde este miércoles hasta el 7 de marzo.Según ha informado el Ayuntamiento de Lanjarón en una nota de prensa, las alegaciones se podrán presentar a través de las oficinas municipales, de forma telemática, Correos o la plataforma sin ánimo de lucro 'Di no a las torres'.Son unas alegaciones al proyecto de Red Eléctrica que serán diferentes para "principales afectados" y para personas con interés de que no se lleve a cabo el proyecto, que incide de forma especial en 73 parcelas del municipio. Además, el Ayuntamiento ha habilitado la oficina municipal de traducción por si algún vecino domina mejor el inglés para así poder presentarlas.El salón de actos municipal de Lanjarón congregó a prácticamente dos centenares de vecinos este pasado martes, con motivo de la charla informativa organizada sobre el proyecto de "autopista eléctrica", sobre el que el alcalde del pueblo, Eric Escobedo (PP), ha augurado una defensa "con uñas y dientes" para frenarlo.Escobedo ha subrayado la importancia de presentar las respectivas alegaciones antes de la fecha límite, fijada para el próximo 7 de marzo. Además, el regidor ha recalcado estar seguro de "ganar esta batalla". "Si tenemos que manifestarnos, nos manifestaremos", y "pondremos todos los medios posibles para que estas torres no se hagan", ha agregado.El regidor ha indicado que se ha convocado una marcha senderista para este próximo domingo 24 de febrero en la localidad de Cónchar (Villamena) a las 11,00 horas."Este proyecto afecta a nuestros vecinos de forma directa, bien con la implantación de las torres o con el paso de los cables, o de forma indirecta por las causas que pueden derivar de este proyecto eléctrico", ha resumido Escobedo, quien ha anunciado también contactos con la Junta para abordar el tema.--EUROPA PRESS--