Granada.- El Ayuntamiento aumenta su capacidad de financiación con un

El Ayuntamiento de Granada ha aumentado su capacidad de financiación en 23,4 millones de euros gracias al "progresivo saneamiento" de la economía municipal, que ha mejorado todas sus magnitudes presupuestarias, según se desprende de la liquidación de las cuentas de 2018.Así lo ha indicado el concejal de Economía de Granada, Baldomero Oliver, quien ha asegurado en una nota, tras la presentación de la liquidación de 2018, que "se confirma nuevamente la senda de recuperación económica de la ciudad al cumplirse con la estabilidad presupuestaria".El también portavoz del equipo de gobierno, del PSOE, ha adelantado que, "gracias al intenso esfuerzo de contención del gasto" y a "la mejora en la recaudación municipal en periodo voluntario" el presupuesto correspondiente a 2018 se ha cerrado con "unos resultados positivos, al cumplirse con la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y haber mejorado el ahorro neto del Ayuntamiento".Para Baldomero Oliver, los datos de la liquidación del presupuesto de 2018 son "esperanzadores" en la medida en que la ciudad, "pese a no haber podido contar con unas ordenanzas fiscales en 2018", ha registrado una mejora en la senda de la estabilidad presupuestaria en un 8,53 por ciento, parámetro que "le permite aumentar su capacidad de financiación al ser sus ingresos no financieros superiores a los gastos no financieros en 23.452.868 euros".A su vez, el Ayuntamiento de Granada cierra el presupuesto de 2018 con un resultado de 10.273.744 euros, parámetro que indica que "los recursos obtenidos han sido suficientes para abordar las necesidades adquiridas por la ciudad".Oliver también se ha referido al ahorro neto como otro de los parámetros que alcanza un resultado positivo con 17.006.801 euros por lo que "hemos mejorado la capacidad que tiene la ciudad para endeudarse".Los datos han sido posibles, según ha explicado el edil, por el "intenso esfuerzo en materia de contención del gasto", que se ha situado en un 89,02 por ciento, sin afectar a los servicios públicos y pese a las obligaciones en el capítulo de personal a las que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento, y a la mejora en la recaudación por ingresos de derecho público con un 85,42 por ciento.En este sentido, ha incidido en que se ha producido una mejora en un cinco por ciento, con unos ingresos por valor de 62.841.720 euros, frente a los 59.857.143 de 2017.La liquidación del presupuesto de 2018 arroja, a su vez, un estado de ejecución de los ingresos del 88,92 por ciento, con un total de 277.288.130 euros de derechos netos reconocidos.--EUROPA PRESS--