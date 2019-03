El Ayuntamiento apuesta por vincular la Capitalidad Cultural Europea con el respeto al medio ambiente

El Ayuntamiento de Granada vinculará los trabajos por los que la ciudad de la Alhambra aspira a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 con la consolidación de un nuevo modelo urbano que fomente los espacios públicos y la peatonalización y, así, el respeto al medio ambiente.Así lo ha explicado el secretario técnico del grupo de trabajo de la Capitalidad Cultural, Enrique Hernández, quien ha dado cuenta del informe que surgió tras un encuentro de expertos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, en el que se apostó por abrir la candidatura ante la Unesco a una visión "más amplia" de los espacios públicos.Se trata de "soñar otro modelo de ciudad" en el siglo XXI, ha detallado Hernández, que ha animado a un "cambio de paradigma" con base en el informe de estos expertos.Los técnicos reunidos en el encuentro 'Espacio público, cultura y ciudad. Pasado, presente y futuro de una Granada verde', el pasado mes de febrero, resaltaron la necesidad de articular, en el marco de los trabajos para la Capitalidad Cultural, un "espacio real metropolitana compartido", partiendo de que, "cuanto más complejo es el entramado" urbano, "más se protege", desde una "perspectiva de la anticipación".Con indicadores que puedan ir midiendo los hitos que se vayan consiguiendo, el objetivo es "recuperar ecosistemas urbanos amables", y avanzar en "una colaboración cada vez más estrecha entre cultura y medio ambiente", con una mayor calidad del aire, y una "transición más suave" entre Vega y ciudad, de tal modo que la circunvalación no "sea una muralla o frente" que la limite.La idea de la "supermanzana" con espacios "muy limitados de circulación", la habilitación de El Llano de la Perdiz como "parque de invierno" o el adecentamiento del Valle del Darro son otras de las ideas puestas sobre la mesa, intentando además que haya cada vez menos áreas marginadas y suburbios.Los expertos abogaron también por "líneas de socialización que puedan permitir que el arte y la cultura sean punto de encuentro", la regulación y limitación de apartamentos turísticos, y que el turismo no se convierta en una causa para que el ciudadano oriundo tenga que abandonar sus espacios, ha detallado Herández ante los representantes de los grupos municipales que han asistido a la comisión de Cultura.GESTIONES TÉCNICASEn cuanto a las últimas gestiones para el desarrollo de la candidatura, tras una reunión que mantuvieron Ayuntamiento y Gobierno para trazar estrategias comunes, después de que el Consistorio enviara una carta al ministro de Cultura, José Guirao, para reforzar la colaboración, la concejal de Cultura, María de Leyva, ha apostado por la próxima convocatoria de la comisión en la que están representadas las distintas administraciones para la Capitalidad.En ella se abordará la necesidad de ir de la mano de la Universidad, que prepara para 2031 la conmemoración del quinto centenario de su fundación. En cuanto a la Junta, la concejal ha señalado que, tras los contactos que se mantuvieron con el anterior Ejecutivo, antes de la llegada del PP y Cs al mismo, para abordar el estado de infraestructuras pendientes como el Teatro de la Ópera, no se ha avanzado más en este sentido.Ha abogado, en esta misma línea, por esperar a ver las "intenciones" de los nuevos responsables de Cultura en este proyecto, un día después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostrara su apoyo al mismo, tras la reunión que mantuvo con el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, este pasado lunes en el Ayuntamiento.--EUROPA PRESS--