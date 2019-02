El alcalde reclama más presencia de la Policía Nacional en el entorno de la calle Elvira

Jemi Sánchez, Francisco Cuenca y Baldomero Oliver, tras una rueda de p

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha indicado que sería necesaria una mayor cobertura y un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la Policía Nacional, en la zona de la calle Elvira, donde los vecinos han advertido en los últimos días de un nuevo repunte de la inseguridad.En declaraciones a los periodistas, Cuenca ha reconocido que "hay puntos determinados donde se requiere de mayor atención", y ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja, en coordinación con el Defensor del Ciudadano de Granada, tanto en seguridad, ámbito en el que se ha reforzado la presencia de Policía Local, y de derechos de los menores extranjeros no acompañados, que sitúan como supuestos vendedores de droga los vecinos, que, según ha indicado también el alcalde, saben de estas gestiones.En cualquier caso, Granada es una "ciudad segura", que, además, vela por la "igualdad" de los barrios, ha indicado Cuenca, que ha aludido a que eso no fue así durante los años de mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento.El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, señaló el pasado fin de semana a Europa Press que va a poner en conocimiento de la Fiscalía y la Subdelegación del Gobierno las quejas vecinales sobre un nuevo aumento de la inseguridad en el entorno de la calle Elvira, en el Bajo Albaicín de la capital granadina, sobre todo por supuesta venta de drogas.Según ha indicado este martes, en rueda de prensa con el alcalde, la concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez, ha solicitado una reunión con los responsables provinciales del nuevo Gobierno andaluz para abordar la necesidad de "proteger" a los menores extranjeros no acompañados.Se trata de buscar soluciones a este tema desde una perspectiva "no tanto de seguridad" como de derechos, pues "son menores que han venido a España y no están acompañados", y "hay que protegerlos", ha agregado Sánchez.VENTA DE DROGALos vecinos hablan de grupos de unos cinco chavales, en compañía de algunos jóvenes adultos que merodean por distintas zonas de Elvira, supuestamente vendiendo droga, pero también bebiendo, comiendo o "haciendo sus necesidades" en la calle hasta la madrugada, en un área por donde pasan cada día un alto número de turistas.Estas mismas fuentes señalan la existencia de un piso que les daría cobertura, y por el que pasan con frecuencia chicas menores de edad. Piden la instalación de cámaras para disuadirlos y que la calle deje de ser su "punto de encuentro" y "trapicheo", y advierten del problema de seguridad que suponen, al haber vecinos que les afean su conducta y a los que a veces responden con insultos.La denuncia interpuesta en Fiscalía por el Defensor del Ciudadano, a principios de pasado noviembre, incluía un "informe exhaustivo" que incluye fotos y vídeos trasladados por vecinos, que se habían percatado del aumento de posibles hechos delictivos en este entorno, por parte de menores de origen magrebí en su mayoría, pero también españoles.--EUROPA PRESS--