El alcalde entrega los primeros premios municipales a empresas que apuestan por la conciliación

Entrega de los premios Granada Concilia

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha presidido este viernes el acto de entrega del premio 'Granada concilia' con el que por primera vez el Ayuntamiento ha distinguido a las empresas granadinas que incorporan medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral, familiar y personal de sus empleados.Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en su primera edición, 'Granada concilia' ha recaído, en la modalidad de microempresas, en Verbena Baila y en Óptica Claravisión.Son dos de las cuatro candidaturas que han concurrido a la primera edición de este galardón, constituido dentro del quinto Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el marco del Pacto Local por la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal el pasado 27 de febrero de 2018, cuando se acordó por unanimidad.En el acto de entrega de los premios, consistentes en mil euros y un placa conmemorativa, el alcalde, Francisco Cuenca, ha destacado que el galardón responde a la "prioridad" del equipo de gobierno, del PSOE, de "impulsar iniciativas dirigidas a visibilizar el esfuerzo de la sociedad por conseguir una igualdad plena y real entre las mujeres y los hombres".En este sentido, ha hecho especial hincapié en que "la conciliación laboral desde la corresponsabildiad social es tarea de todos, no sólo de las administraciones" por lo que ha defendido que, con este premio, se trata de "dar a conocer el compromiso de las empresas granadinas en la lucha por la igualdad".Las modalidades del premio, tal y como informó la concejala de Presidencia, Empleo, Emprendimiento e Igualdad, Ana Muñoz, durante la presentación del galardón, se han establecido atendiendo "a la realidad del tejido empresarial granadino".Ambas firmas han destacado por su apuesta por el teletrabajo, la asistencia no presencial a reuniones, la presencia de mujeres en los órganos de gobierno y dirección, la flexibilidad horaria con intensidad en los turnos de mañana para respetar la conciliación y la aplicación del lenguaje no sexista.--EUROPA PRESS--