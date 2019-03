Dos investigados por incendios en el Parque Natural de Sierra Nevada y en la ribera del río Galera

Granada.- Sucesos.- Dos investigados por incendios en el Parque Natura

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos personas, una en Capileira y otra en Galera, como presuntos autores de sendos incendios forestales en el Parque Natural de Sierra Nevada y en la ribera del río Galera.Ambos estaban quemando restos agrícolas y el fuego se descontroló y acabó quemando masa forestal y monte bajo, según informa en una nota el Instituto Armado.El primer incendio ocurrió el 13 de marzo en el entorno de Sierra Nevada, en el paraje Cañada del Reguero, en el término municipal de Capileira. El fuego calcinó una superficie aproximada de 400 metros cuadrados de encinas, sauces, rasca-viejas y zarzas.El propietario de la finca donde se inició estaba quemando los restos de una limpieza que había realizado días antes, cuando de repente el viento cambió de dirección y empezó a soplar hacia la masa forestal, ésta prendió y aunque intentó evitar que se propagara con una manguera de agua no pudo.El investigado poseía autorización para la quema de restos agrícolas. No obstante, la Guardia Civil estima que actuó con negligencia y es presunto autor de una imprudencia grave al incumplir las condiciones generales y específicas de la quema establecidas en la ley.El segundo incendio ocurrió en el término municipal de Galera, en el paraje El Gotero, el pasado 16 de marzo. Como en el caso anterior, el investigado estaba quemando restos agrícolas cuando el incendio se descontroló y calcinó varias parcelas agrícolas vecinas y la vegetación de ribera del río Galera, unos 2000 metros cuadrados aproximadamente.Aunque durante estas fechas tradicionalmente los agricultores realizan quemas de deshechos agrícolas procedentes de la poda, las condiciones climatológicas de este invierno, con muy poca lluvia, hace que, sobre todo en parajes próximos a zonas forestales, sea muy peligroso realizar estas quemas, aunque estén autorizadas.Por ejemplo, la Guardia Civil está investigando otro incendio ocurrido el pasado 16 de marzo en el municipio de Alpujarra de la Sierra.Una quema incontrolada provocó no solo que ardieran 15 hectáreas de monte bajo y vegetación de ribera, sino también que la Guardia Civil tuviera que desalojar dos cortijos y que la localidad de Cádiar sufriera un corte de luz.El 95 por ciento de los incendios forestales son provocados por seres humanos, en su mayoría por negligencia. Por ello, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones si se va a hacer una quema de restos agrícolas o abortarla ante la más mínima duda, por ejemplo en un día de viento.--EUROPA PRESS--