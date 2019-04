Diputación y ONCE darán a conocer las necesidades de las personas con discapacidad visual durante una semana

Granada.- Diputación y ONCE darán a conocer las necesidades de las per

Las jornadas 'Capaz de ser capaces' organizadas con motivo de la Semana de la ONCE difundirán entre el personal de los servicios sociales comunitarios de la provincia los recursos que tiene la asociación en Granada.El área de Bienestar Social de la Diputación de Granada, en coordinación con la Dirección de la Zona de la ONCE de Granada, organiza una serie de conferencias con el objetivo también de dar a conocer las necesidades, tanto de las personas con discapacidad visual, como de las personas ciegas.Según ha informado la Diputación tras la presentación de las actividades, el programa se articula en torno a una serie de programas, actividades, ayudas económicas y técnicas, entre otras.A la presentación de estas jornadas han asistido el presidente de la Diputación, José Entrena, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, la diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, el consejero territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro, y el director de la ONCE en Granada, Alberto Morilla.El presidente de la Diputación ha señalado que "el papel que más valor de la organización, aparte de todos los servicios que presta, es su apuesta por la igualdad de oportunidades en la ciudadanía y su apuesta por la integración de la discapacidad en el mundo laboral".Además, ha añadido que "la mejor manera que tiene una persona de emanciparse, ser un ciudadano y una ciudadana libre es tener trabajo y por eso pongo tan en valor el papel que hace la ONCE integrando en el mundo laboral tantos cientos, tantos miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país".Por su parte, Fermín Navarro, consejero Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de ONCE ha enfatizado la importancia que tiene dirigirse a profesionales como el profesorado de la Facultad de Ciencias del Deporte pero también al alumnado "porque son el futuro de los formadores que, con o sin discapacidad, deben de conocer las necesidades que tienen los afiliados a la hora de hacer deporte".Los servicios sociales especializados de la ONCE realizan labores como atención temprana, atención educativa, apoyo psicosocial, rehabilitación integral, servicio de apoyo al empleo, tiflotecnología, servicio bibliográfico, voluntariados, fomento de la cultura, el ocio y el deporte, así como otros servicios complementarios.La Diputación de Granada ha acogido este lunes la presentación de la Semana de la ONCE, que, según ha informado la asociación en una nota, va a celebrar un total de 17 actos del 1 al 7 de abril, bajo el lema 'Capaz de ser capaces' con la intención de abrirse a la sociedad granadina y compartir con ella la labor social que realiza.La capital de la provincia, junto con Baza y Motril, tendrá un programa de actos específico dentro de las 200 actividades que se van a desarrollar en 37 ciudades andaluzas durante esta semana.Para la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, esta semana se concibe como el reforzamiento de un vínculo entre la sociedad y la ONCE en una doble dirección."De puertas adentro nos sirve para situar al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE para que se sienta protagonista y orgulloso de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, y de puertas afuera supone una oportunidad de abrir las puertas de nuestra Casa a todos los granadinos para que también se sientan corresponsables de esa labor social, que constituye el pilar de un modelo social que es único en el mundo".--EUROPA PRESS--