Diez personas sin hogar de Granada acceden a su propia vivienda a través de un programa

Rueda de prensa de balance del programa Habitad-Housing First

Diez personas sin hogar en Granada, ocho hombres y dos mujeres que residían habitualmente en la calle, han accedido a una vivienda a través del programa Habitad-Housing First puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital.Así lo ha anunciado la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, quien ha abogado por la permanencia de este programa con independencia de quién gobierne en el Ayuntamiento, en tanto que "está funcionando muy bien" y que "no solo está ofreciendo un techo a personas sin hogar sino que está salvando vidas porque la calle mata".El programa Habitat-Housing First, que el Ayuntamiento puso en marcha en 2017 con la colaboración de Rais Fundación y la asociación Provivienda, ha permitido la localización de diez viviendas dispersas por toda la ciudad a las que paulatinamente se han ido incorporando de forma progresiva y desde el mes de julio las personas sin hogar seleccionadas. Hasta el momento, según ha explicado la edil, hay ya nueve personas viviendo en su piso y está prevista la incorporación de la última en los próximos días."Con el fin de facilitar la adaptación a su nueva forma de vida, el proceso se realiza de forma progresiva e individualizada, de forma que estas personas, que se van incorporando de una en una, disponen de acompañamiento socioeducativo y de todos los apoyos que necesitan", he añadido la edil, incidiendo en que este proyecto "les está dando la oportunidad de decidir si quieren cambiar sus vidas".El planteamiento del Ayuntamiento es que este proyecto "coexista" con los albergues y casas de acogida. Las personas seleccionadas adquieren los compromisos de recibir el apoyo de una visita semanal por parte del equipo de apoyo; en caso de contar con ingresos, aportar el 30 por ciento al programa y el respeto y buen uso de la vivienda en las mismas condiciones que cualquier persona con un contrato de alquiler.Con esta iniciativa Granada se suma a un programa puesto en marcha ya en 17 ciudades españolas, entre ellas Córdoba y Sevilla, y que pretende dar un respuesta "definitiva al sinhogarismo", que en la ciudad afecta a unas 180 personas.--EUROPA PRESS--