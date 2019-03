Díaz señala que las generales servirán para "quitar una espinita" y es

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha indicado que el próximo 28 de abril las elecciones generales servirán al partido para "quitar una espinita" tras las pasadas elecciones autonómicas y para estar más cerca de volver a gobernar en la Junta.Díaz ha participado en un acto de partido en Granada este lunes, un día antes de hacerse efectiva la disolución de las Cortes tras el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril, junto con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.También ha pedido movilizarse el próximo 8 de marzo frente a "dos derechas y una extrema derecha que se unen cuando les interesa a costa de lo que sea", a la par que ha solicitado al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, "la pareja de hecho de Moreno", que "sea amigo de los hombres y mujeres que luchan por la igualdad", y ahí la tendrá "siempre".Según la dirigente socialista, gracias al PSOE, "España es un país de iguales", mientras que, a su parecer, PP, Cs y Vox reivindicaron en la Plaza de Colón de Madrid una "más desigual, más crispada"."No aman a España más que nosotros", pues "siempre queremos lo mejor" para el país "estemos o no estemos al frente de los gobiernos" y "nunca quisimos" que "se cayera para levantarla", ha señalado Susana Díaz, para quien los partidos de derechas y ultraderecha "se envuelven en banderas para enfrentar a los ciudadanos".En este contexto, el PSOE va a dejarse "la piel" y a "batirse el cobre" de cara a las próximas generales, y para que los socialistas andaluces vuelvan "muy pronto a San Telmo para garantizar la igualdad de los hombres y mujeres de esta tierra". Una victoria de Pedro Sánchez será vivida "con alegría", ha agregado Díaz.Hay que tener "grabado a fuego", en cualquier caso, que "ganar no basta, hay que ganar por mucho", pues, de lo contrario, "la derecha se une y forma un trifachito", ha señalado, en referencia al caso andaluz, ante la militancia, que ha llenado el salón habilitado en el Hotel Abades Nevada Palace, en Granada capital.En este sentido, la ex presidenta de la Junta ha pedido a todos los progresistas que "aprendan de lo que ha pasado en Andalucía", y ha remarcado que, en los últimos 40 años, las políticas socialistas han servido para que "España sea mejor, más solidaria y más generosa", que ha de consolidarse el próximo 28 de abril. "MÁS FUERTES""Juntos somos más fuertes y más felices", ha indicado en este contexto el secretario provincial socialista de Granada, José Entrena, en presencia de Sánchez y Díaz."Son necesarias las políticas para las personas como las de los gobiernos socialistas, más aún en una provincia como Granada, con casi un millón de habitantes", ha señalado Entrena, para advertir de que "lo que no necesita son los recortes que la derecha ha enseñado ya por debajo de la puerta en Andalucía o la bajada de impuestos a los que más tienen".El dirigente provincial ha intervenido tras el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, que ha apostado por que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir impulsando los proyectos pendientes de Granada, como la llegada de la Alta Velocidad.--EUROPA PRESS--