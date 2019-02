Detenido de nuevo un delincuente acusado de 37 robos en los dos últimos años en El Pinar

La Guardia Civil ha vuelto a detener a un conocido delincuente de la comarca granadina del Valle de Lecrín, un individuo de 30 años de edad con numerosos antecedentes policiales, tras la presunta comisión de otros dos nuevos robos en dos viviendas en el municipio de El Pinar.Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la actividad delincuencial del detenido, presunto autor de 37 delitos contra la propiedad perpetrados en los últimos dos años, hace que la tasa de criminalidad del pequeño municipio de El Pinar sea de las más elevadas de la provincia de Granada.La tasa de criminalidad en España en 2018 fue de 44,1 infracciones penales por cada mil habitantes; en Granada de 26,12; mientras que en el municipio de El Pinar fue de 78,35.La última detención de este conocido delincuente tuvo lugar el pasado día 18 de febrero, después de que un vecino denunciara que habían asaltado su vivienda y le habían sustraído joyas, ordenadores, teléfonos móviles y otros objetos valorados en más de 12.000 euros.La Guardia Civil de Pinos del Valle, en El Pinar, inició una investigación y averiguó que el sospechoso era quien presuntamente había robado en esta vivienda y en la de su vecino, al que aún no se sabe cuánto le han sustraído porque reside en el extranjero.La Guardia Civil registró el domicilio del ahora detenido y ha recuperado joyas, ordenadores, herramientas y otros objetos valorados en más de 4.000 euros. Muchos de los objetos y joyas recuperadas procedían del robo denunciado y ya han sido devueltos a su propietario. Pero otros objetos aún no han podido ser identificados y no se sabe si proceden de uno o varios robos más, por lo que se sigue investigando.Este individuo ya fue detenido el pasado día 4 de febrero, también por la Guardia Civil de Pinos del Valle cuando fue sorprendido robando en dos viviendas sin moradores donde también sustrajo herramientas y joyas.--EUROPA PRESS--