Detenido acusado de estafar más de 23.000 euros a una bodega y a una almazara

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación La Higuera, a un hombre de 57 años cuyo último domicilio conocido lo tenía en Cúllar Vega (Granada) como presunto autor de un delito continuado de estafa a dos empresas a las que habría estafado más de 23.000 euros.El detenido es un viejo conocido de la Guardia Civil que, además, estaba reclamado por siete juzgados de Granada y Almería que ordenaban su búsqueda y detención.En esta operación también han sido investigados un comerciante mayorista y los propietarios de cinco supermercados de dos pueblos del Área Metropolitana de Granada y de dos pueblos de Málaga como presuntos autores de un delito de receptación ya que fueron estos los que compraron a bajo precio la mercancía estafada por el detenido.Este presunto estafador se hizo pasar por el propietario de un supermercado de Las Gabias y utilizando sus datos fiscales, durante el año pasado, realizó en su nombre varios pedidos de vino a una bodega de Pontevedra por un valor superior a los 4.000 euros, y de aceite a una almazara sevillana por valor de casi 19.000 euros.El detenido, no obstante, supuestamente pidió a ambas empresas que los pedidos no los entregasen en el supermercado, en Las Gabias, sino en un almacén del polígono La Fuente de Fuente Vaqueros donde él estaba esperando a los transportistas para hacerse cargo tanto del vino como del aceite para inmediatamente después repartir la mercancía con el mayorista investigado y entre los supermercados con los que ya estaba en connivencia.La operación se inició el pasado mes de febrero, cuando el propietario de un supermercado de Las Gabias denunció en el puesto de la Guardia Civil de esa localidad que una bodega gallega y una almazara sevillana le exigían el pago de unos pedidos de vino y de aceite que él no había hecho.La Guardia Civil de Las Gabias ha conseguido identificar al sospechoso y averiguar dónde colocó los productos presuntamente estafados. Los propietarios de los supermercados investigados por receptación han reconocido después al detenido como la persona que les vendió a bajo precio el aceite y el vino.--EUROPA PRESS--