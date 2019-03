Desarticulada una banda criminal especializada en robos exprés en la Alpujarra

Sucesos.- Desarticulada una banda criminal especializada en robos expr

La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación Fortun, una banda criminal formada por cinco individuos de Europa del Este que actualmente residían en la provincia de Almería y que son presuntos responsables de al menos 19 robos con fuerza en establecimientos comerciales y de hostelería entre septiembre de 2018 y febrero de este año, 16 de ellos en la Alpujarra granadina y tres en la almeriense.Los detenidos también son supuestos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, defraudación de fluido eléctrico, de tres robos de uso de vehículo a motor y de falsedad documental, según informa en una nota el Instituto Armado.Si por algo se caracterizaban los detenidos era por la rapidez y eficacia con la que actuaban. En apenas 30 segundos y de madrugada eran capaces de perpetrar un robo en un establecimiento.Antes, no obstante, habían estado en el establecimiento y habían grabado con una cámara oculta dónde se encontraban la caja registradora y los objetos de valor que le interesaban para posteriormente no dudar y efectuar el robo con celeridad.En uno de los primeros robos, cometido el 7 de septiembre en un bar de Ugíjar, los detenidos forzaron el bombín de la cerradura y se apoderaron del dinero de la caja registradora y de un ordenador portátil.Fue un robo rápido y limpio. No forzaron ninguna de las máquinas recreativas ni revolvieron nada, fueron directamente a por el ordenador y el dinero. Se estima que los detenidos consiguieron un botín de más de 32.000 euros en los 19 robos investigados.COMIENZA LA INVESTIGACIÓNTras producirse numerosos robos en diferentes localidades de la Alpujarra, la Guardia Civil intensificó los servicios de vigilancia nocturna, a la vez que el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Órgiva iniciaba una investigación.Fruto de ese trabajo, la Guardia Civil consiguió identificar un vehículo que inicialmente iba ocupado por tres individuos y cuando se consiguió interceptar solo por una persona, todo ello justo después de un robo en un bar de Trevélez.Las pesquisas posteriores de los agentes de Policía Judicial de Órgiva consiguieron identificar a los presuntos responsables en las localidades de Roquetas de Mar, Almería y El Ejido.La fase de explotación tuvo lugar el pasado 26 de febrero de 2018. La Guardia Civil detuvo a cuatro de los cinco integrantes de esta banda criminal -el quinto fue detenido este 19 de marzo-, y realizó cuatro registros domiciliarios en las localidades de Roquetas de Mar, Almería, El Ejido y Viator, en los que se intervinieron numerosos objetos relacionados con los 19 delitos investigados.En estos registros la Guardia Civil encontró además sofisticadas herramientas que hablan del grado de profesionalidad y especialización de los detenidos. Por ejemplo, una herramienta artesanal que servía para romper el bombín de la cerradura y que en usaron en muchos de los robos.La Guardia Civil también encontró un maletín con llaves falsas y ganzúas; un dispositivo para la apertura de candados o cerraduras circulares de forma forzada; un maletín con máquina para copiar y tornear llaves; captadores de frecuencias para la apertura de puertas automatizadas; un inhibidor de frecuencias; intercomunicadores a distancia y un arma de descarga eléctrica.En uno de los registros domiciliarios, los agentes localizaron también un enganche ilegal a la red eléctrica que los detenidos utilizaban para suministrar energía a equipos informáticos complejos que realizan un ingente cantidad de cálculos computacionales, y que por lo tanto necesitan mucha energía eléctrica para trabajar, con el fin de obtener las comisiones que se derivan de la puesta en circulación de nuevos bitcoins.La Guardia Civil continúa investigando si los detenidos han participado en más robos tanto en Granada como en Almería, ya que aún quedan numerosos efectos de los recuperados durante los registros que no han sido identificados.--EUROPA PRESS--