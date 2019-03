Cuerva: España tendría que estar captando empresas deslocalizadas por

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha opinado este jueves que la situación de Cataluña está "penalizando" la credibilidad y estabilidad del conjunto de España en los mercados internacionales a la hora de captar inversión, recalcando que "tendríamos que estar poniendo una pista de aterrizaje a las grandes compañías que se están deslocalizando por el Brexit" y "sin embargo nos estamos peleando entre nosotros".En un desayuno empresarial de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación CajaGranada y Fundación Cajasol en el Teatro CajaGranada, Cuerva ha defendido que uno de los aspectos fundamentales en una economía de progreso es poder captar inversión, y situaciones "tan duraderas, tan críticas y tan extremas" como la de Cataluña no ayudan a que España sea objetivo de esos potenciales inversores.Ha sostenido que se trata de un factor que está penalizando "no solo a la empresa catalana sino también a las ratios de la credibilidad y la estabilidad española en los mercados internacionales".Ha recordado en este sentido que en Reino Unido se están deslocalizando numerosas empresas y se ha preguntado por qué no vienen a España. "Tendríamos que estar aquí los gobiernos poniendo una pista de aterrizaje a esas grandes compañías y sin embargo nos estamos peleando entre nosotros, en que si tienen que ser galgos o podencos", ha sostenido, lamentando el "flaco favor" que esta situación le hace al conjunto del país.A ello, el presidente de Cepyme ha agregado que por este conflicto también hay compañías que están deslocalizando su actividad y sus instalaciones de Cataluña, una región "próspera y necesaria para el futuro de España".--EUROPA PRESS--