Efectivos del Infoca en Cerro Gordo

El sindicato CSIF ha exigido que el dispositivo del Plan Infoca esté a pleno rendimiento durante todo el año y los retenes "al cien por cien" y no "incompletos durante los meses de octubre a mayo, que, en vez de estar conformados por siete personas, cuentan solo con dos o tres efectivos".Según ha informado CSIF en una nota de prensa, "este modo de actuar, en caso de incendio forestal, con solo un retén de guardia por cada Centro de Defensa Forestal y con plantillas incompletas, pone en grave riesgo a los montes públicos de la comunidad andaluza ante incidentes simultáneos y al personal que trabaja en estos dispositivos.El responsable de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) en CSIF Granada, Gregorio López, ha explicado que, "con las altas temperaturas que se están registrando, es necesario garantizar la cobertura todo el año", y que "es inoperante mantener plantillas de solo dos o tres bomberos forestales por retén mientras se suceden episodios como el incendio en Alpujarra de la Sierra el pasado sábado o el conato de incendio de hace unos días en el término de El Pinar".Sobre el déficit de recursos humanos, la sección sindical de CSIF Granada en la Amaya ha indicado que la agencia creó una bolsa de trabajadores eventuales para cubrir las necesidades del dispositivo Infoca, pero que actualmente "no suple la carencia de personal al no usarse durante los periodos de medio y bajo riesgo".Por ello, López ha exigido que se ponga en marcha la Oferta Pública de Empleo que la dirección se comprometió a finales del año pasado para asegurar "una plantilla al cien por cien durante todos los meses, así como nuevas jubilaciones parciales con contrato de relevo para rejuvenecer el dispositivo".