Granada.- Cs reprocha al alcalde (PSOE) la "tomadura de pelo" a vecino

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha reprochado la actitud del equipo de gobierno socialista y al alcalde, Francisco Cuenca, su "tomadura de pelo" a los vecinos de la zona norte ante los cortes de luz "por parte de la empresa suministradora" por no cumplir con "lo acordado" con el Defensor del Ciudadano y el resto de grupos de la oposición.Olivares ha expuesto en una nota de prensa este sábado que "lejos de poner en conocimiento de los juzgados la vulneración de derechos que sufren los vecinos", el alcalde "reprocha ahora la situación a la Junta de Andalucía", cuando durante 36 años ha estado gobernada por el PSOE y "en los últimos ha mirado hacia otro lado ante esta situación de extrema gravedad"."No podemos politizar un problema que vienen sufriendo los vecinos desde hace años, pero tampoco podemos permitir la tomadura de pelo del alcalde a los vecinos, a quienes dice lo que quieren escuchar pero incumple sistemáticamente los compromisos adquiridos con ellos una vez que ya tiene su foto. Necesitamos un alcalde a la altura de los vecinos de la zona norte, no uno que se esconda cuando se apaga la luz", ha lamentado el portavoz de Cs, quien ha afirmado no entender la forma del alcalde de afrontar el tema de los cortes de luz en consumo y no presentar una denuncia en nombre de toda la corporación en el juzgado, "tal y como se acordó".Así, Olivares ha insistido en la necesidad de dar los pasos marcados y acordados con el Defensor del Ciudadano quien, "lamentablemente tiene que ver cada día cómo se desoyen sus recomendaciones y se olvidan de unos vecinos que dejan de recibir un servicio fundamental y por el que pagan cada mes, como es la electricidad". "O empezamos a dejar a un lado las siglas en un tema tan grave como los cortes de luz y vamos todos a una, o ninguno podrá mirar a los ojos de los vecinos de la zona norte", ha incidido.Ante la gravedad de la situación, el portavoz de Cs ha avanzado que su grupo exigirá este lunes al alcalde la convocatoria de una junta de portavoces en la que se marquen los pasos temporales necesarios de aquí al final de mandato para dar una solución al problema y donde el Defensor del Ciudadano, como parte neutra, deberá guiar y comprobar el cumplimiento íntegro de los acuerdos.--EUROPA PRESS--