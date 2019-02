Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha acusado este viernes a PP y PSOE de hacer un uso electoralista de la problemática de los cortes de luz en la zona norte, advirtiéndoles de que los vecinos necesitan soluciones y no a "políticos haciéndose la foto".Olivares ha apremiado a "los mismos políticos que estos días se fotografían con los vecinos sin buscar una solución para el problema más grave que está sufriendo esta ciudad a que comiencen a utilizar el móvil para hacer llamadas a los organismos competentes para intentar resolver la situación"."Es muy grave y de auténtica vergüenza que un problema que llevan padeciendo los vecinos desde hace más de cinco años y que se está agravando con el paso del tiempo por una auténtica parálisis en la adopción de medidas sea utilizado por quienes han demostrado que son incapaces de aportar soluciones", ha señalado.El portavoz de Cs ha recordado que su formación ya llevó al pleno municipal una iniciativa del Defensor del Ciudadano "en aras a despolitizar la problemática de la zona norte" y entendiendo que precisamente era él quien debía abanderar el diálogo entre todas las instituciones y partidos para encontrar una solución definitiva a la "situación insoportable" que padecen los vecinos."El propio Defensor del Ciudadano, quien está desarrollando un trabajo extraordinario, reunió a todos los grupos para que trabajásemos sin fisuras y en medidas reales y no únicamente sobre el papel. Sin embargo, algunos han visto una oportunidad para volver a utilizar un problema como método de captación de votos sin preocuparse absolutamente nada por el verdadero drama social que están atravesando muchas familias que ven cómo se les corta la luz que abonan, que ven cómo sus hijos no pueden ir a los colegios por falta de luz en los centros y que incluso a veces no pueden recibir atención médica en el centro de salud", ha apostillado Olivares, quien ha calificado la situación de "extrema gravedad" e "impropia" de una ciudad como Granada.El portavoz de Ciudadanos ha remarcado que su formación "no piensa utilizar de forma populista un tema tan duro" y que tiene la mano tendida a continuar avanzando por el camino que proponga el Defensor del Ciudadano, exigiendo medidas a las administraciones competentes, sean del signo que sean, y "convencidos de que la respuesta en Andalucía por parte de su formación va a ser inmediata".--EUROPA PRESS--