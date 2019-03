El concejal del Partido Popular de Motril (Granada) José Luis Chica ha presentado su dimisión tras doce años como edil en el Ayuntamiento costero y diecisiete como militante del partido porque se siente "ninguneado" y "obviado dentro del proyecto del partido", ya que los dirigentes locales y provinciales del PP "no aceptan críticas ni opiniones".Así lo ha contado a Europa Press el edil, que este mismo lunes ha presentado su renuncia, una decisión que no ha tomado "de un día para otro" y cuyos motivos sabe que "comparten otros compañeros", ha expresado."El no seguir la línea oficialista no suele ser rentable en política pero hay que intentar ser auténticos y hacer aquello en lo que se cree y no que los dirigentes del partido esperen que se mantenga intacto el estatus", ha apuntado Chica, quien considera que los que apoyaron la candidatura de Juan García Montero como alternativa a Sebastián Pérez en la presidencia del PP de Granada en el último congreso provincial son "mal vistos".Chica ha apuntado que el Partido Popular se ha instalado en la "autocomplacencia" y no acepta "críticas", haciendo ver que "todo va bien". Ejemplo de ello, ha continuado, fue la salida de varios militantes del PP de Motril, "un tema que se debería haber reflexionado pero del que no se habla, pareciendo así que no ha ocurrido".El concejal esperaba que el cambio en la presidencia nacional podía haber supuesto cambios a nivel provincial y local, pero "la situación es la misma, como lo sigue siendo la actitud de los dirigentes, que no aceptan la más mínima crítica y mostrado falta de interés o de capacidad para mantener el partido unido canalizando las diferencias que, por otro parte, son lógicas".Chica llegó al PP de Motril en 2002 y, aunque ha llegado a ser concejal tanto en el gobierno municipal como en la oposición, no ha formado parte de órganos internos del partido tales como los comités provinciales. Casi dos décadas después, ha asegurado sentirse "fuera del proyecto" porque "no hay voluntad de escuchar voces críticas"."En Motril el comité está compuesto por 50 personas, algo que no es operativo, pero las decisiones las toman entre cuatro", ha añadido.En el PP de Motril no han querido dar su opinión sobre las declaraciones del ya ex miembro y desde la Dirección Provincial del PP respetan la decisión de este edil y agradecen la labor desarrollada estos años, según han informado a Europa Press fuentes del partido.--EUROPA PRESS--