Ciudadanos pide la dimisión del director de la Feria de Muestras de Armilla

Rueda de prensa de Ciudadanos de Armilla

El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Armilla, Francisco Rodríguez Ríos, ha pedido la dimisión del actual responsable de la Feria de Muestras armillera (Fermasa), Raúl Robles, al considerar que "carece de un proyecto sólido" par la misma.Según Rodríguez Ríos, su gestión "no está siendo la adecuada debido al excesivo coste que supone para el municipio y al modelo ineficaz que plantea y a que está más preocupado por su trabajo político como miembro de la comisión ejecutiva local del PSOE de Armilla que por lograr una feria realmente competitiva".El edil de Ciudadanos, que ha dado una rueda de prensa sobre el tema este martes, ha lamentado que, "en estos tres años y medio de mandato, solo haya habido más de lo mismo y no se haya hecho nada por avanzar en un proyecto de futuro".El portavoz de Cs en Armilla ha explicado que una gran parte de los certámenes que acoge Fermasa son generalistas, "con escasa calidad de contenidos" y en ellos prima "ocupar espacio como sea"."No existe un proyecto con vistas a los próximos años que busque generar más ingresos ni que rompa con la actual estructura económica: con más de un 50 por ciento del presupuesto destinado a gastos de personal; una alta dependencia de subvenciones públicas, que constituyen el 38 por ciento del presupuesto y una aportación municipal de 275.000 euros anuales que no dejan retorno para la ciudad", ha apuntado."Armilla debe abaratar el coste de funcionamiento de la Feria de Muestras y, para ello, es necesario un cambio de modelo en la gestión, con una concesión para la explotación del recinto que permita su mejora sin un coste extraordinario para el Ayuntamiento de la ciudad", ha indicado para subrayar "la falta de experiencia profesional del señor Robles para un puesto como el de la gerencia" de Fermasa, así como "sus continuas faltas de respeto al resto de representantes políticos, actuando desde sus perfiles en redes sociales con formas poco respetuosas hacia las personas y los dirigentes políticos de otras formaciones".--EUROPA PRESS--