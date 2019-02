Cerca de un millar de personas se manifiesta contra los cortes de luz en la zona Norte de Granada

Manifestación contra los cortes de luz en la zona Norte de Granada

Cerca de un millar de personas ha recorrido este jueves las principales calles de Granada en protesta por los reiterados cortes de luz en el distrito Norte de la ciudad que afectan a "viviendas, negocios y centros públicos" y para reclamar soluciones a la compañía eléctrica.La manifestación, en la que ha participado el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha partido en torno a las 10,30 horas de los Jardines del Triunfo bajo el lema 'No te cortes, ilumínate', y ha recorrido Gran Vía y Reyes Católicos para terminar a las puertas de la sede de Endesa, con la participación de entre 800 y mil personas, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.El presidente de la Asociación de Vecinos Paloma Blanca La Paz, Juan Heredia, ha explicado en declaraciones a Europa Press que los cortes de luz "son diarios" y aunque se vienen produciendo desde hace cuatro o cinco años el último mes "está siendo insoportable" con apagones que se prolongan "hasta ocho o diez horas"."Todos los días hay cortes de luz (...) afectan a viviendas, centros de trabajo, instituciones, comercios, el centro de salud y el instituto, aquí no se salva nadie, esto perjudica a 3.000 o 4.000 familias", relata el representante vecinal, quien precisa que la situación en la zona de Almanjáyar es "más grave" pues aquí "les han quitado radicalmente la luz".Numerosos vecinos han acudido a la manifestación con el recibo de la luz en la mano para escenificar que, a pesar de pagar, no tiene un suministro normalizado. "Tenemos un cableado de hace 50 años y un transformador cuando antes había cuatro", relata Heredia, que ha avanzado la pretensión de repetir la concentración a las puertas de Endesa este viernes a las 10,30 horas y en días sucesivos hasta que les den una solución.En la manifestación, donde se han mostrado carteles con el lema 'Endesa abusa de su poder', también han participado otros miembros del equipo de gobierno de Granada y concejales de los distintos grupos, como el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares.--EUROPA PRESS--