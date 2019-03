CCOO pide la reactivación del centro de Formación para el Empleo de Cartuja

Delegados de CCOO se han concentrado para reclamar la puesta en marcha de la programación del centro de Formación para el Empleo de Cartuja, en la zona norte de la capital.Dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, el anterior Gobierno andaluz se comprometió a activarlo, lo cual "todavía no se ha hecho efectivo", ha informado CCOO en una nota."Nos sentimos engañados porque había programación de cursos diseñada para empezar en enero de 2019, y en el mes de marzo nos encontramos con la parálisis total de la actividad con el consiguiente agravio que supone para las personas desempleadas que los necesitan y para el profesorado", ha explicado la responsable de Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada, Ana María Ruiz.Tras la publicación en BOJA de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del centro el pasado año, Ruiz ha explicado que "no hay excusa para que no se convoquen los cursos, y una programación constante, estable, y sostenida en el tiempo".--EUROPA PRESS--