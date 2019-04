CCOO-A reclama a la Junta que mantenga la gestión pública de Sierra Nevada y presente un plan de actuación

Granada.- CCOO reclama a la Junta que mantenga la gestión pública de S

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha reclamado este jueves a la Junta que mantenga la gestión pública de la estación de Sierra Nevada y que, más allá de "conjeturas", presente un plan de actuación en las mesas de negociación donde se aborde por una parte las condiciones de los trabajadores, con el cumplimiento de los acuerdos en material salarial y de estabilidad, y por el otro se trace una hoja de ruta para "dinamizar" el recinto invernal.En el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de CCOO Granada, el sindicato ha señalado que no se opondrá a medidas como la ampliación de la superficie esquiable o de los horarios para la práctica del esquí siempre que se garanticen los derechos de los trabajadores y se respeten las normativas medioambientales.Así, "en todo lo que sea posible mejorar, CCOO va a estar ahí", ha dicho el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, pero el sindicato no apoyará "aventuras económicas de difícil financiación para que les cueste el dinero a los andaluces", ha advertido.A este respecto, la responsable de CCOO-A ha reconocido que les preocupa que se "lancen" esta clase de propuestas a la opinión pública antes de hablar con la plantilla, que es una de las partes afectadas en cualquier cambio de estas características y ha pedido que se aborde "en los espacios oportunos" y se trace una hoja de ruta para hacer Cetursa más rentable económicamente pero también socialmente, respetando y mejorando las condiciones de los trabajadores."Nosotros no vamos a hablar de conjeturas del Gobierno andaluz, nosotros queremos hablar con el Gobierno andaluz sobre el plan de actuación que tiene para Cetursa en los espacios reglados para ello", ha remarcado Nuria López.De ese plan, CCOO reclama que se apueste por la salud de los trabajadores atendiendo a la petición de reducción de los coeficientes reductores a la hora de la jubilación, en tanto que la plantilla tiene de media entre 50 y 60 años y presenta "bastantes problemas de salud" que los sindicatos atribuyen históricamente a los cambios de presión y de altura a los que están sometidos los trabajadores, un asunto que solicitan que se estudie. También piden a la Junta que cumpla con los acuerdos establecidos en materia salarial y de estabilidad pactados.El presidente del comité de empresa de Cetursa Remontes, Miguel Ángel Vargas, ha reconocido que tras el primer encuentro con la nueva dirección existe "inquietud" entre la plantilla pues creen que están abiertos a todas las posibilidades respecto al modelo de gestión y temen que haya más precariedad en sus condiciones.--EUROPA PRESS--