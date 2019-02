El presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells

El presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells (PDeCAT), ha calificado de "fantástico" que los ciudadanos puedan "expresar libremente" su parecer en las próximas elecciones generales, una vez que han sido convocadas para el próximo 28 de abril por Pedro Sánchez. "A los catalanes las urnas no nos dan miedo nunca", ha aseverado.Castells ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas sobre el adelanto electoral, durante la IV Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, que ha organizado la Fundación Democracia y Gobierno Local con la Diputación de Granada en el histórico Palacio de Niñas Nobles, en el centro de la ciudad de la Alhambra.Más allá de destacar la llamada a las urnas en "nuestro sistema democrático", Castells, que ostenta también la presidencia de la Fundación Democracia y Gobierno Local, ha indicado que, en términos económicos, serían necesarias "legislaturas más calmadas" y "largas" pero, dadas las circunstancias, "el pueblo tiene que decidir y lo va a hacer libre y democráticamente".Preguntado por su parecer acerca de que el desarrollo del juicio en el Supremo a los líderes del 'procés' independentista en Cataluña vaya a coincidir con el de la campaña de las generales, ha dicho que es un "hecho" que no se puede "evitar", expresándose en los siguientes términos: "Nosotros siempre hemos creído que los problemas políticos se tienen que dirimir políticamente y no judicialmente".En su opinión, en "el resultado de las elecciones se va a ver quién tenía o no la razón", por lo que hay que dejar "en manos del pueblo que decida lo que crea mejor".Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que el juicio a los líderes del 'procés' independentista en Cataluña continuará celebrándose, sin suspensión alguna de sus sesiones ya previstas, pese al anuncio de elecciones generales para el próximo 28 de abril, una fecha que coincide con la celebración de la vista.--EUROPA PRESS--