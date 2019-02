La muestra 'El sonido de mis pasos'

Carmen Sigler reflexiona sobre la identidad femenina en su primera retrospectiva, la muestra 'El sonido de mis pasos', que ofrece un recorrido por su trayectoria artística en la Sala Alta de Condes de Gabia.La exposición reúne un conjunto de obras que sintetizan las principales líneas de investigación en las que la artista Carmen F. Sigler (Huelva, 1960) ha trabajado en las últimas dos décadas, entre 1994 y 2018, durante las que ha desarrollado una valiosa trayectoria artística que se ha expresado en vídeos, series fotográficas e instalaciones.Esta muestra permitirá contemplar por primera vez en Granada, la ciudad donde se concibieron, algunas de sus obras más emblemáticas, según informa en una nota Diputación.La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha señalado durante la presentación que "Carmen Sigler trabaja con la imagen: la fotografía, el cine y el vídeo, desde una explícita postura feminista que está en el origen de su práctica artística y que impregna toda su obra, y las imágenes de esta exposición están llenas de poesía y muestran al espectador su reflexión sobre el ser mujer en nuestra sociedad".Carmen F.Sigler ha recordado que "la idea inicial de esta exposición era reunir piezas que se han concebido en Granada, pero no se habían expuesto, excepto alguna en el Centro Guerrero, y ofrecer un recorrido por mis trabajos desde los comienzos en 1994".Sigler asegura que "todas la piezas tienen a la mujer como protagonista y en ellas se revisa el papel social de la madre, a través del flamenco, y el papel social de la artista y tienen como referente histórico a las mujeres feministas norteamericanas de los años 70 que fueron las primeras en deconstruir los estereotipos de género usando el vídeo como herramienta".La exposición se estructura en tres ejes temáticos, a los que se suma una pieza inédita, concebida para esta ocasión. Por una parte, Carmen F. Sigler investiga sobre la imagen de la mujer en el imaginario cultural occidental, y aborda este tema desde la autobiografía y el análisis de los estereotipos sobre los géneros.En segundo lugar, la artista se aproxima al misterio del proceso creativo en un contexto ambivalente de precariedad laboral y mercantilización del trabajo artístico. Y en último término, reflexiona sobre el fluir del tiempo y los procesos psíquicos de las distintas etapas de la vida.Destacan trabajos como 'Mamá fuente' (2006), un vídeo de 4 minutos que muestra a una mujer de la que brotan varios chorros de agua y que simbolizan las virtudes que la madre debe poseer en la tradición judeocristiana: bondad, paciencia, sumisión, ternura y comprensión.Partiendo de la mítica escena de la actriz Anna Magnani en 'Roma, cittá aperta' (1945) de Roberto Rosellini, la pieza 'I want to Live' (2016) recrea "el coste que supone el camino hacia la auténtica liberación de las mujeres".En casi todos los vídeos la artista ha contado con la colaboración del realizador Francisco L. Rivera-PKK, para la fotografía y la grabación.A modo de epílogo, la nueva pieza nueva producida expresamente para la Sala Alta, denominada 'En la piel de la barberie' (2018), toma como referencia el cuadro de Rubens 'El rapto de Hipodamia' (1636) y se ha realizado a partir de la experiencia de un taller con alumnos del IES Alonso Cano de Dúrcal, que ofrecen una lectura actualizada de la iconografía artística de la violencia contra la mujer.La exposición, comisariada por Susana Blas, está concebida también como un lugar de encuentro entre las personas, donde las mujeres y otros colectivos puedan compartir testimonios y debatir los temas propuestos desde sus propias experiencias.Para ello se ha preparado un breve cuestionario donde los visitantes dejarán sus opiniones en una urna de metacrilato usada para las votaciones.--EUROPA PRESS--