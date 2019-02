La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha señalado este viernes que el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte para Andalucía va a ser "ejecutable y realista", a diferencia de lo que, según ha dicho, "ha hecho hasta ahora el PSOE", con planes como el Pista, que "no se ha ejecutado en lo que llevamos de periodo ni al 50 por ciento".En declaraciones a los periodistas en Granada, donde ha asistido al acto institucional de presentación de los delegados provinciales de la Junta en esta provincia, Carazo ha incidido en que no ejecutar un plan de infraestructuras supone "compromisos e iniciativas que no llegan, que frustran expectativas y que engañan a los ciudadanos".Así, ha explicado que el actual Gobierno andaluz está realizando un diagnóstico del conjunto de Andalucía y ha recordado que se ha impulsado en Consejo de Gobierno la puesta en marcha y diseño de un nuevo plan de infraestructuras del transporte para Andalucía.Este plan vendrá a sustituir el vigente Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), del que, según ha remarcado la consejera, no se ha ejecutado en lo que va de periodo ni al 50 por ciento bajo la gestión socialista.En contraposición, ha trasladado el compromiso del actual Gobierno andaluz de ponerse ya a trabajar en esas infraestructuras con el nuevo marco europeo, que tiene que ir en paralelo, y de "ejecutar" estos planes, con "pleno realismo" y "sin frustrar expectativas como el PSOE ha hecho".--EUROPA PRESS--