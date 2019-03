28A.- Calvo Señala Que El PSOE No Permitirá A La "Ultraderecha" La "De

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha hecho referencia a la situación política andaluza al advertir a la "ultraderecha" de que su formación no permitirá políticas que conduzcan a la "desmemoria" en la comunidad autónoma.Calvo ha intervenido en la presentación, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, de las candidaturas socialistas a las generales por la provincia, en un acto al que ha asistido con el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena.La dirigente socialista ha señalado que el PSOE tiene, en el marco de la memoria histórica, a "muchos compañeros" en el "exilio" o "en las cunetas", a lo largo de sus 140 años de historia, y "si la ultraderecha en Andalucía ha pensado que vamos a consentir la desmemoria se lo pueden ir quitando de la cabeza".Ese legado "forma parte de la dignidad" del partido y eso se verá "en las urnas", ha asegurado Carmen Calvo, que ha criticado al PP y a Cs, en el Gobierno en Andalucía, que "les aguantan" de manera "indigna" algunos de sus comentarios."A eso se responde pacíficamente con nuestra participación en las urnas", ha afirmado Calvo, para agregar que "no vamos a regresar a la casilla de salida del esfuerzo que hemos hecho" en 40 años de democracia.Ha mencionado también al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien también ha pedido explicaciones sobre por qué su partido ha "impedido" la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, que habrían supuesto 2.000 millones de euros más en Dependencia.INFRAESTRUCTURAS GRANADAEl secretario provincial socialista de Granada ha defendido que la provincia guarda en sí un "universo" que se complementará con infraestructuras como el AVE, que se ha mostrado confiado en que llegue en junio.Ha animado a los suyos a movilizarse y a no "despistarse" ante "ruidos" internos o externos, y seguir avanzando también en el trabajo para conseguir mayorías que consigan derogar la reforma laboral o profundizar en el feminismo, una "gran ola que no la va a parar nadie".--EUROPA PRESS--