CajaGranada Fundación acoge a participantes de un proyecto europeo de acceso al conocimiento del patrimonio

Un grupo de expertos se reúne en Granada entre este viernes y el domingo para formarse y avanzar en los contenidos del proyecto 'mApp My Europe', impulsado por la Unión Europea (UE) y que tiene como objetivo trabajar en pro de la modernización del acceso al conocimiento del patrimonio cultural.Representantes de España, Grecia, Rumanía y Bulgaria pasarán tres días en Granada conociendo algunos de sus recursos patrimoniales más importantes, con el fin de formarse y avanzar en los objetivos del proyecto 'mApp My Europe', que "busca desarrollar herramientas interesantes para los jóvenes con el fin de facilitar y promover un acceso moderno a la educación sobre el patrimonio cultural, estimulando su interés", según ha explicado en un comunicado CajaGranada Fundación.En concreto, los participantes en el proyecto que se reúnen en Granada estos días realizarán un curso de formación sobre guías y rutas culturales y turísticas que lleva por título 'Embajadores regionales'.Durante los próximos tres días, los asistentes conocerán diferentes espacios y monumentos de la ciudad. El curso tendrá varias sedes: Museo Memoria de Andalucía, Cuarto Real de Santo Domingo y la Alhambra, además de realizarse visitas por el Realejo y el Albaicín.OBJETIVOS DE 'MAPP MY EUROPE'El proyecto 'mApp My Europe' aspira a conseguir en los dos años que dura "la capacitación para trabajadores jóvenes, el desarrollo de 'mAPP', una aplicación para teléfonos inteligentes para el turismo juvenil que ofrecerá diferentes rutas atractivas para los jóvenes".Asimismo, tiene como objetivo crear un sitio web que proporcionará detalles sobre el proyecto, un Libro de educación no formal 'on-line' sobre el patrimonio cultural para formadores y maestros interesados en actividades de patrimonio cultural y actividades mensuales para el público abierto: 'Coolt Events'.El proyecto 'mApp My Europe' busca involucrar a diversas instituciones, organizaciones, asociaciones, artistas, jóvenes trabajadores, jóvenes, expertos de TI, arquitectos, jóvenes trabajadores y profesores de diferentes campos que tienen una conexión con el Patrimonio Cultural (historia, arte, tecnología, entre otros).Además, 'mAPP My Europe' fomenta una asociación activa entre expertos, docentes, trabajadores jóvenes, desfavorecidos y jóvenes (de 13 a 19 años), creadores de cambios creativos interesados en el patrimonio cultural, la educación, el turismo juvenil, la innovación y la promoción.Asimismo, CajaGranada ha explicado que se ha elegido a este sector para dar visibilidad a la perspectiva de los jóvenes sobre la creación de itinerarios para la aplicación en teléfonos móviles y analizar sus decisiones sobre cuáles son las rutas más atractivas de sus regiones."Su participación proporcionará no solo una gran experiencia intercultural, sino también el desarrollo de algunas habilidades sociales, la mejora de las habilidades lingüísticas y digitales y, al mismo tiempo, la oportunidad de explorar nuevos dominios como el voluntariado, la educación no formal, el patrimonio cultural, el arte y la cultura y el emprendimiento", ha destacado.CURSOS DE FORMACIÓNDurante el 2019, dentro del proyecto 'mAPP My Europe' hay programados seis cursos de formación para profesionales que trabajan con jóvenes habitualmente.'Métodos no formales para la educación del patrimonio cultural' (Non-formal Methods for Cultural Heritage Education), organizado por el Directorate en Kalamata, Grecia. El curso 'Embajadores regionales' (Regional Ambassadors), organizado por el Museo Memoria de Andalucía de la Fundación CajaGranada, Granada, EspañaOtro curso se llavará 'Emprendimiento cultural' (Cultural Entrepreneurship), organizado por el HEI en Constanta, Rumania, 'Patrimonio cultural en la Era Digital' (Cultural heritage in a Digital Era), organizado por Unseen Pro en Varna, Bulgaria.Así como 'Arte urbano para un legado regional' (Urban Art for Regional Legacy), organizado por KANE en Kalamata, Grecia, y 'Artcult: Diseño y escritura creativa' (ARTCULT: Design and Creative Writing), organizado por Celei en Granada, EspañaLas instituciones integrantes del proyecto 'mApp My Europe' son: Asociatia Creative Human Development, de Rumanía, socio coordinador del proyecto. Además, por parte de la propia Rumanía, Asociatia Arche House of Education and Innovation (HEI).Por parte de Bulgaria, Varna Economic developmente Agency (VEDA), Regional Museum of History - Dobrich y UnseenPro. Por parte de Grecia, Social Youth Development KANE y The Directorate of secondary Education of Kalamata, peloponense Prefecture.Por último, por parte de España, el Centro de Lenguas y Educación Intercultural (Celei) y Fundación CajaGranada.--EUROPA PRESS--