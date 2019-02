C. Tangana y Dorian, nuevas propuestas del cartel del próximo Bull Music Festival

C.Tangana y su guiño a Iberoamérica con 'Un veneno'

La tercera edición del Bull Music Festival, en El Cortijo del Conde de Granada los próximos 31 de mayo y 1 de junio, contará con la actuación del cantante de trap C. Tangana, que se ha sumado al cartel de esta cita cultural junto con el grupo de pop independiente Dorian.Según ha informado la organización del Bull Music Festival en una nota de prensa, el madrileño C. Tangana "no deja indiferente", en tanto que "lo mismo coquetea con el reggaeton junto a artistas como Becky G, con el flamenco más moderno de Rosalía, con la música cubana o con el pop".Por su parte, los Dorian llegan con su disco 'Justicia universal' y un sonido propio ya consolidado, "a caballo entre el pop electrónico y la new age", que los han convertido en un "referente" de la música independiente en España.En este tercer avance del cartel, destacan también Dennis Ferrer, Eskorzo, Mr. Kilombo, Arce, Maldito Megías, Los Decadentes y, en el ámbito de la electrónica, Christian Smith, Hosse, Innmir y Marien Novi.Se suman a otras propuestas anunciadas para el cartel de esta cita musical, en que también actuarán Rozalén, Niños Mutantes, y Medina Azahara. La organización ha anunciado también zonas de gastronomía, de ocio y descanso, zoco y otras actividades.--EUROPA PRESS--