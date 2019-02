Ayuntamiento de Granada afea a los constructores que se quejen tras subir la inversión pública un 154%

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE), se ha mostrado este miércoles sorprendido con la actitud de los constructores y ha considerado "un poco de chiste" que se quejen después de que haya subido la inversión pública en la provincia un 154 por ciento en el último año."Uno ya no sabe qué pensar, más que otra cosa parece que lo que quieren hacerle es un favor a alguien de cara a la campaña de las municipales", ha agregado Fernández Madrid, quien ha opinado que promotores y constructores "deberían estar en su tarea", sobre todo, según ha dicho, "después de que les hayamos puesto desde el mes de enero encima de la mesa la aprobación de licencias por más de 52 millones de euros"."Tienen tarea e inversión suficiente como para estar entretenidos en estos temas y no meterse en política" y "sobre todo no hacer partidismos", ha señalado el edil en declaraciones a los periodistas.Sobre el temor manifestado el martes desde la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada de que puedan perderse los 15 millones de euros de fondos europeos concedidos a la ciudad, el concejal ha manifestado que el "compromiso" del Ayuntamiento era sacar el año pasado a licitación más de tres millones de euros y se ha hecho, de forma que algunas de las obras ya están adjudicadas, lo que le hace pensar que este colectivo "está disparando no con demasiado tino".--EUROPA PRESS--